زلزال سداسية نيوكاسل يطيح بـ ستيليني من تدريب توتنام

الإثنين، 24 أبريل 2023 - 18:37

كتب : FilGoal

كريستيان ستيليني مساعد مدرب توتنام أمام مانشستر سيتي

أعلن نادي توتنام الإنجليزي إقالة كريستيان ستيليني من منصبه كمدرب مؤقت للفريق حتى نهاية الموسم.

يأتي ذلك بعدما تعرض توتنام لخسارة كبيرة أمام نيوكاسل يونايتد بستة أهداف مقابل هدف أمس الأحد في الجولة 32 من الدوري الإنجليزي.

وتولى ستيليني تدريب توتنام بشكل مؤقت بعد رحيل الإيطالي أنطونيو كونتي عن تدريب الفريق قبل عدة أسابيع.

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وتولى ستيليني تدريب توتنام في 4 مباريات، فاز مرة وتعادل مثلها وخسر مرتين.

وقرر توتنام تعيين ريان ماسون لاعب الفريق السابق مدربا بشكل مؤقت لنهاية الموسم الجاري.

ويحتل توتنام المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 53 نقطة بعد خوض 32 مباراة.

ويلعب توتنام يوم الخميس المقبل ضد مانشستر يونايتد في الجولة 33 من الدوري الإنجليزي.

توتنام الدوري الإنجليزي كريستيان ستيليني
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