تقرير مغربي: رئيس الوداد يتدخل لإنهاء خلاف بين أوناجم وجاريدو

الإثنين، 24 أبريل 2023 - 18:15

كتب : FilGoal

جاريدو

يسعى نادي الوداد المغربي لإنهاء خلاف نشب بين محمد أوناجم لاعب الفريق وخوان كارلوس جاريدو المدير الفني.

محمد أوناجم

النادي : الوداد الرياضي

الوداد الرياضي

وذكر موقع le360 المغربي أن مجلس إدارة الوداد يسعى بقوة لحل خلاف نشب بين أوناجم والمدرب الإسباني.

وذلك قبل المباراة الهامة والمرتقبة ضد سيمبا التنزاني في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

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وقال الموقع إن سعيد الناصيري رئيس نادي الوداد يسعى بنفسه لحل هذا الخلاف بين لاعب الزمالك السابق والمدرب قبل مباراة سيمبا.

وذلك من أجل الاستفادة من كل اللاعبين قبل مباراة سيمبا وتهدئة الأجواء في الفريق.

جاريدو الذي بدأ الموسم الجاري مدربا للإسماعيلي تولى منذ عدة أشهر المهمة الفنية لنادي الوداد المغربي.

أوناجم البالغ من العمر 31 عاما المنضم بداية الموسم الجاري للوداد قادما من الزمالك لعب 26 مباراة في الدوري المغربي ودوري أبطال إفريقيا، سجل خلالها هدف وقدم 7 تمريرات حاسمة.

وخسر الوداد أمام سيمبا في مباراة الذهاب بهدف دون رد، ويلعب مباراة العودة يوم الأحد المقبل على مركب محمد الخامس في الدار البيضاء.

الوداد جاريدو محمد أوناجم
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