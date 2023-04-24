أستون فيلا ينتظر رقما لم يتحقق منذ 40 عاما أمام فولام

ينتظر أستون فيلا تحقيق العديد من الأرقام الغائبة عن الفريق منذ سنوات طويلة في الدوري الإنجليزي، وذلك عندما يلعب ضد فولام.

ويلعب أستون فيلا ضد فولام غدا الثلاثاء، ضمن الجولة 33 من الدوري الإنجليزي في المباراة التي تقام على ملعبه فيلا بارك.

ولم يخسر أستون فيلا في آخر 9 مباريات له في الدوري الإنجليزي ويريد أن يواصل تحقيق النتائج المميزة رفقة مدربه الإسباني أوناي إيمري.

وحقق أستون فيلا 5 انتصارات متتالية في الدوري الإنجليزي قبل أن يتعادل خارج ملعبه في الجولة الماضية ضد برينتفورد.

وخلال آخر 4 مباريات على ملعبه فاز أستون فيلا على كل من كريستال بالاس وبورنموث ونوتينجهام فورست ونيوكاسل يونايتد، ولم تتلقى شباكه أي أهداف.

ولذلك يأمل في تحقيق الفوز على فولام مع الحفاظ على نظافة شباكه ليحقق الرقم الغائب عنه منذ 40 عاما عندما حقق 5 انتصارات متتالية على ملعبه في الدوري دون أن يتلقى أي أهداف.

وبشكل عام لم يحقق أستون فيلا الفوز في 5 مباريات متتالية على ملعبه في الدوري الإنجليزي منذ عام 1998.

ويتطلع أستون فيلا أيضا لإنهاء سلسلة من النتائج السلبية في مباريات منتصف الأسبوع بالدوري الإنجليزي.

حيث لم يحقق أي انتصار خلال آخر 9 مباريات له في الدوري الإنجليزي أقيمت في منتصف الأسبوع.

على العكس تماما نجح فولام في تحقيق الفوز في آخر 4 مباريات له في الدوري الإنجليزي أقيمت منتصف الأسبوع هذا الموسم، وهو رقم قياسي لم يحقق مثله سوى مانشستر سيتي.

أستون فيلا يحتل حاليا المركز السادس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 51 نقطة، بفارق نقطتين فقط عن توتنام صاحب المركز الخامس.