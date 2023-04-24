وكيله: إيمرسون رويال ملائم لـ ريال مدريد.. نريده في نادٍ ينافس على الألقاب

الإثنين، 24 أبريل 2023 - 17:41

كتب : FilGoal

إيمرسون رويال أمام ريكو لويس - توتنام ضد مانشستر سيتي

يأمل إيمرسون زولو وكيل إيمرسون رويال، في نقل موكله إلى نادٍ عملاق في فترة الانتقالات الصيفية.

ويتواجد إيمرسون في صفوف توتنام منذ صيف 2021، لكنه فقد مكانه الأساسي مؤخرًا.

وقال زولو عن مستقبله رويال: "هناك احتمالية لرحيل إيمرسون عن توتنام، وهذا ما نريده حاليًا".

وأضاف: "نريد أيضًا أن تكون قفزة كبيرة وأن يذهب إلى نادٍ ينافس على الألقاب، نادٍ عملاق".

واعترف: "أعتقد أنه يلائم ريال مدريد".

إيمرسون رويال (24 عامًا) سبق له التألق في صفوف ريال بيتيس الإسباني، إذ خاض معه 79 مباراة، سجل فيها 5 أهداف وصنع 10.

وعاد رويال إلى برشلونة في 2021 بعد نهاية إعارته إلى النادي الأندلسي، لكنه خاض 3 مباريات فقط قبل أن ينتقل مباشرةً إلى توتنام مقابل 25 مليون يورو.

ولعب رويال 73 مباراة مع توتنام، سجل خلالها 3 أهداف وصنع هدفين.

وواجه رويال منافسة قوية منذ قدوم الإسباني بيدرو بورو من سبورتنج لشبونة في فترة الانتقالات الشتوية.

وغاب إيمرسون عن قائمة البرازيل في كأس العالم 2022، إذ انضم على حسابه المخضرم داني ألفيش.

ريال مدريد توتنام
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