4 لاعبين من الأهلي في تشكيل كاف لذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عن التشكيل الأفضل لذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، الذي شهد تواجد 4 لاعبين من الأهلي.

ويتكون رباعي الأهلي من الظهير الأيمن محمد هاني، وقلب الدفاع محمد عبد المنعم، وثنائي الوسط مروان عطية وحمدي فتحي.

كما يضم التشكيل 3 لاعبين من ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي.

أيضا يتواجد ثنائي الترجي التونسي، الحارس معز بن شريفية والمهاجم محمد علي بن حمودة، رفقة ثنائي من سيمبا التنزاني أيضا.

وفاز الأهلي على الرجاء المغربي بهدفين دون رد سجلهما محمد عبد المنعم وحمدي فتحي.

بينما فاز الترجي على شبيبة القبائل الجزائري 1-0، وفاز سيمبا على الوداد المغربي بنفس النتيجة، وتغلب صنداونز على شباب بلوزداد الجزائري بنتيجة 4-1.

وجاء تشكيل كاف كالتالي:

حراسة المرمى: معز بن شريفية (الترجي)

خط الدفاع: محمد هاني (الأهلي) - هينوك إينونجا (سيمبا) - محمد عبد المنعم (الأهلي) - أوبري موديبا (صنداونز)

خط الوسط: مروان عطية (الأهلي) - حمدي فتحي (الأهلي) - توبوهو موكوينا (صنداونز)

خط الهجوم: محمد علي بن حمودة (الترجي) - جون باليكي (سيمبا) - بيتر شالوليلي (صنداونز)