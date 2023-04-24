ديلي ميل: ساليبا خارج مباراة أرسنال ضد سيتي.. ومخاوف كبرى بشأن إصابته

كشفت صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية عن استبعاد الفرنسي ويليام ساليبا مدافع أرسنال من مباراة الفريق المقبلة ضد مانشستر سيتي.

ويلتقي الفريقان في قمة منافسات الأسبوع الثالث والثلاثين من الدوري الإنجليزي، التي ستحسم الكثير في مصير اللقب.

ويغيب ساليبا بسبب حذر ومخاوف أرسنال البالغة حيال إصابته في الظهر، حيث يخشون غيابه لفترة طويلة وتعرضه للمزيد من الضرر إذا لعب مجددا خلال الموسم الحالي.

ويعاني أرسنال حاليا على مستوى النتائج وعلى الصعيد الدفاعي تحديدا، حيث تعادل في آخر 3 مباريات على التوالي بالدوري، أمام ليفربول ووست هام يونايتد بنتيجة 2-2 وأمام ساوثامبتون بنتيجة 3-3، لتتلقى شباكه 7 أهداف.

ولم يعلن أرسنال بشكل كامل عن طبيعة إصابة ساليبا، بينما كشفت مصادر من النادي لـ ديلي ميل إن مشكلة الظهر تتعلق بضرر في أسفل ظهره أثارت المخاوف حول واحدة من فقرات ظهر اللاعب، رغم أن النادي يصر رسميا على عدم معاناة اللاعب من أي مشاكل مع الفقرات.

وتعرض ساليبا للإصابة في 16 مارس الماضي أمام سبورتينج لشبونة البرتغالي خلال منافسات دور الـ 16 من الدوري الأوروبي.

ويحل أرسنال ضيفا على مانشستر سيتي في ملعب الاتحاد يوم الأربعاء 26 أبريل.

أرسنال على الصدارة برصيد 75 نقطة من 32 مباراة، يليه مانشستر سيتي بفارق 5 نقاط (70 نقطة) من 30 مباراة، حيث يملك الفريق السماوي مباراتين مؤجلتين.