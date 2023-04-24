الكونفدرالية - حكم جابوني لمواجهة الإياب بين بيراميدز ومارومو جالانتس

يدير حكم جابوني مواجهة الإياب بين بيراميدز ومارومو جالانتس والمقرر إقامتها في جنوب إفريقيا.

وكان لقاء الذهاب بين الفريقين قد انتهى على ملعب الدفاع الجوي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

ويحل بيراميدز ضيفا على مارومو جالانتس يوم 30 أبريل الجاري في إياب ربع نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وتلقى نادي بيراميدز إخطارا رسميا من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بموعد وحكام المواجهة.

ويدير الجابوني بيير أتشو مواجهة الإياب بين الفريقين، ويعاونه الأنجولي جيرسون دوس سانتوس مساعد أول، والجابوني بوريس ديسوجا مساعد ثاني، بينما الكونغولي جيسي مفوتو حكما رابعا.

أما على تقنية الفيديو فيتواجد بن براها لاحلو من الجزائر حكم الفيديو الرئيسي ومواطنه موقران جوراري حكم الفيديو المساعد.

ويراقب المباراة جون سينتسو من ليسوتو، ويراقب الحكام علي محمد أحمد من الصومال، والمنسق العام هيلي زافيمانجا من مدغشقر، والمنسق الأمني جيفرز سيزار من سيشيل.

وتقام المباراة في تمام السابعة مساء من مساء الأحد المقبل -عقب تطبيق التوقيت الصيفي في مصر - على استاد رويال بافوينج في مدينة روستنبرج بجنوب إفريقيا.

ويتسع ملعب المباراة لما يقرب من 45 ألف متفرج.

ويحتاج بيراميدز للفوز أو التعادل بنتيجة أكبر من هدف لكل فريق من أجل حسم بطاقة التأهل لنصف النهائي.

بينما في حال التعادل بهدف لكل فريق يتم اللجوء لشوطين إضافيين ثم ركلات الترجيح.