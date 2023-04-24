بعد ساعات من طرحها.. نفاد تذاكر مباراة الرجاء أمام الأهلي

بعد ساعات قليلة من طرحها للحجز الإلكتروني، نفدت جميع تذاكر مباراة الرجاء المغربي أمام الأهلي في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وأعلن الرجاء عبر حسابه الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي تويتر، عن طرح التذاكر في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين بتوقيت القاهرة، تحديدا في الساعة 12:51.

وبالدخول عبر موقع حجز التذاكر الرسمي، فقد نفدت جميع التذاكر بالفعل.

وكان الرجاء قد أعلن عن أسعار التذاكر التي أتت على النحو التالي:

الدرجة الثالثة: 50 درهما مغربيا (150 جنيها مصريا تقريبا)

الدرجة الثانية: 100 درهم مغربي (300 جنيه مصري تقريبا)

الدرجة الأولى: 500 درهم مغربي (1500 جنيه مصري تقريبا)

وفاز الأهلي ذهابا بهدفين دون رد سجلهما محمد عبد المنعم وحمدي فتحي.

ويأمل الأهلي في استكمال مشواره نحو التتويج باللقب للمرة الـ11 في تاريخه وتكرار تأهله على الرجاء في الدور ذاته الموسم الماضي.

موعد المباراة والقناة الناقلة

السبت المقبل الموافق 29 أبريل 2023.

وتبدأ المباراة في التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

وتقام المباراة على مركب محمد الخامس في الدار البيضاء.

وتذيع قناة بي إن سبورتس 4 المباراة عبر شاشتها.

حكم اللقاء

يقودها الحكم الليبي معتز إبراهيم، ويعاونه مواطنه عطية عيسى، وخليل حساني من تونس، وأحمد عبد الرازق حكما رابعا من ليبيا، والغاني دانيال لاريا للفيديو ويعاونه الكيني بيتر واويرو.

الحكم البالغ 33 عاما أدار مباراة بيراميدز والجيش الملكي في الكونفدرالية الموسم الحالي وانتهت بالتعادل 2-2.

كما أدار مباراة شباب بلوزداد الجزائري والزمالك وانتهت بفوز الأول بنتيجة 2-0.

وستكون تلك أول مباراة يديرها للأهلي والرجاء قاريا.

وتعد مباراة الأهلي والرجاء المغربي مكررة من الموسم الماضي حيث لعب الفريقين أيضا في دور الثمانية ونجح الأحمر في التأهل.