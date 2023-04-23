الكونفدرالية - اتحاد الجزائر يهزم الجيش الملكي.. وتعادل بين المنستيري وأسيك

الأحد، 23 أبريل 2023 - 23:46

كتب : FilGoal

اتحاد العاصمة الجزائري

فاز فريق اتحاد الجزائر الجزائري على الجيش الملكي المغربي بهدفين دون رد، في ذهاب دور الثمانية لبطولة الكونفدرالية الإفريقية.

واستطاع اتحاد الجزائر الفوز على الجيش الملكي في المباراة التي أقيمت بملعب 5 جويليه في العاصمة الجزائرية.

سجل ثنائية فوز اتحاد الجزائر كل من سعدي رضواني في الدقيقة 44، ثم أضاف زين الدين بلعيد الهدف الثاني في الدقيقة 63.

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وشهد المباراة طرد رضا سليم لاعب الجيش الملكي في الدقيقة 99.

وتقام مباراة العودة بين الفريقين يوم الأحد المقبل في المغرب.

في مباراة أخرى تعادل الاتحاد المنستيري التونسي على ملعبه سلبيا مع أسيك ميموزا الإيفواري منتظرا مباراة الإياب في كوت ديفوار من أجل حسم المتأهل لنصف النهائي.

واقتنص يان أفريكانز التنزاني الفوز خارج ملعبه على ريفرز يونايتد النيجيري بهدفين دون رد، ليضع قدما في نصف النهائي قبل مباراة العودة.

وكان بيراميدز تعادل على ملعبه أمام مارومو جالانتس الجنوب إفريقي بهدف لكل فريق.

الكونفدرالية أسيك ميموزا الجيش الملكي الاتحاد المنستيري
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