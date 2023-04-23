تين هاج: رأيت الخميس الماضي فريقا لا أعرفه.. وعدنا إلى طبيعتنا

عبر إريك تين هاج المدير الفني لمانشستر يونايتد عن رضاه من أداء فريقه أمام برايتون في كأس الاتحاد الإنجليزي وتجاوز الخروج من بطولة الدوري الأوروبي أمام إشبيلية.

وقال تين هاج في تصريحات نقلتها بي بي سي: "رأيت يوم الخميس الماضي فريقا لا أعرفه ولكن اليوم عدنا إلى طبيعتنا ورأيت العزيمة والصمود وقاتلنا من أجل كل كرة".

وأضاف "فيكتور ليندلوف رائع للغاية عندما يتعلق الأمر بركلات الجزاء، وهو رائع بشكل عام".

وواصل "ليندلوف وأيضا لوك شاو لعبا ببراعة وكان لديهما تعاون كبير مع كاسيميرو في الملعب".

وأتم تصريحاته "دافيد دي خيا كان له بعض التصديات الرائعة وتألم كثيرا عندما ارتكب الأخطاء يوم الخميس الماضي وتأثرت كثيرا به".

وتخطى مانشستر يونايتد منافسه برايتون بركلات الترجيح في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي والذي أقيم على ملعب ويمبلي.

وانتهى الوقت الأصلي ثم الإضافي بالتعادل دون أهداف قبل أن يفوز مانشستر يونايتد بركلات الترجيح بنتيجة 7-6.

ووصل مانشستر يونايتد إلى المباراة النهائية للمرة 21 في مسيرته، كأكثر الفرق وصولا للنهائي بالمشاركة مع أرسنال.