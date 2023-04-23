تين هاج: رأيت الخميس الماضي فريقا لا أعرفه.. وعدنا إلى طبيعتنا
الأحد، 23 أبريل 2023 - 21:05
كتب : FilGoal
عبر إريك تين هاج المدير الفني لمانشستر يونايتد عن رضاه من أداء فريقه أمام برايتون في كأس الاتحاد الإنجليزي وتجاوز الخروج من بطولة الدوري الأوروبي أمام إشبيلية.
ديفيد دي خيا
النادي : مانشستر يونايتد
وقال تين هاج في تصريحات نقلتها بي بي سي: "رأيت يوم الخميس الماضي فريقا لا أعرفه ولكن اليوم عدنا إلى طبيعتنا ورأيت العزيمة والصمود وقاتلنا من أجل كل كرة".
وأضاف "فيكتور ليندلوف رائع للغاية عندما يتعلق الأمر بركلات الجزاء، وهو رائع بشكل عام".
وواصل "ليندلوف وأيضا لوك شاو لعبا ببراعة وكان لديهما تعاون كبير مع كاسيميرو في الملعب".
وأتم تصريحاته "دافيد دي خيا كان له بعض التصديات الرائعة وتألم كثيرا عندما ارتكب الأخطاء يوم الخميس الماضي وتأثرت كثيرا به".
وتخطى مانشستر يونايتد منافسه برايتون بركلات الترجيح في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي والذي أقيم على ملعب ويمبلي.
وانتهى الوقت الأصلي ثم الإضافي بالتعادل دون أهداف قبل أن يفوز مانشستر يونايتد بركلات الترجيح بنتيجة 7-6.
ووصل مانشستر يونايتد إلى المباراة النهائية للمرة 21 في مسيرته، كأكثر الفرق وصولا للنهائي بالمشاركة مع أرسنال.