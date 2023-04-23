باتشيكو: بيراميدز قادر على التأهل من جنوب إفريقيا بعد التعادل مع مارومو

يرى جايمي باتشيكو المدير الفني لـ بيراميدز أن فريقه قادر على التأهل لنصف نهائي الكونفدرالية الإفريقية رغم التعادل مع مارومو جالانتس الجنوب إفريقي.

وقال باتشيكو في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "التعادل لا يعني شيئا كبيرا بالنسبة للفريق والجهاز الفني، لأنها مجرد مباراة ذهاب وهناك مواجهة أخرى في الإياب يوم 30 أبريل الجاري، وبيراميدز قادر على تعويض تلك النتيجة والعودة من جنوب إفريقيا ببطاقة التأهل للدور نصف النهائي".

وأضاف "أنا غير راض تماما عن أداء اللاعبين خلال شوطي المباراة وتحدث معهم كثيرا عن ضرورة اللعب بكل قوة والتركيز".

وأكمل "هناك أكثر من لاعب كان يشعر بالإرهاق الشديد بسبب توالي وضغط المباريات محليا وقاريا، ومع التغييرات تحسن الوضع ونجح الفريق في تسجيل التعادل وكان قريبا من إضافة المزيد من الأهداف إذا تم تسجيل الفرص التي أتيحت خلال اللقاء".

وأتم تصريحاته "الفريق أمامه مباراة أخرى ولن أفقد الثقة في اللاعبين وسأعمل على طريقة لعب مختلفة في لقاء الإياب بجنوب إفريقيا بحثا عن العودة ببطاقة العبور للدور المقبل".

تعادل بيراميدز مع مارومو جالنتس الجنوب إفريقي بهدف لكل فريق في ذهاب دور الـ8 لبطولة الكونفدرالية الإفريقية، في المباراة التي أقيمت بملعب الدفاع الجوي.

واستطاع بيراميدز تحويل تأخره بهدف إلى تعادل في الوقت بدل الضائع من المباراة.

ليتأجل الحسم في هذه المواجهة إلى مباراة العودة بين الفريقين يوم الأحد المقبل في جنوب إفريقيا.