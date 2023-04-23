باتشيكو: بيراميدز قادر على التأهل من جنوب إفريقيا بعد التعادل مع مارومو

الأحد، 23 أبريل 2023 - 20:48

كتب : بسام أبو بكر

باتشيكو

يرى جايمي باتشيكو المدير الفني لـ بيراميدز أن فريقه قادر على التأهل لنصف نهائي الكونفدرالية الإفريقية رغم التعادل مع مارومو جالانتس الجنوب إفريقي.

وقال باتشيكو في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "التعادل لا يعني شيئا كبيرا بالنسبة للفريق والجهاز الفني، لأنها مجرد مباراة ذهاب وهناك مواجهة أخرى في الإياب يوم 30 أبريل الجاري، وبيراميدز قادر على تعويض تلك النتيجة والعودة من جنوب إفريقيا ببطاقة التأهل للدور نصف النهائي".

وأضاف "أنا غير راض تماما عن أداء اللاعبين خلال شوطي المباراة وتحدث معهم كثيرا عن ضرورة اللعب بكل قوة والتركيز".

أخبار متعلقة:
الكونفدرالية - في الـ+90.. بيراميدز يتعادل مع مارومو جالنتس والحسم في جنوب إفريقيا

وأكمل "هناك أكثر من لاعب كان يشعر بالإرهاق الشديد بسبب توالي وضغط المباريات محليا وقاريا، ومع التغييرات تحسن الوضع ونجح الفريق في تسجيل التعادل وكان قريبا من إضافة المزيد من الأهداف إذا تم تسجيل الفرص التي أتيحت خلال اللقاء".

وأتم تصريحاته "الفريق أمامه مباراة أخرى ولن أفقد الثقة في اللاعبين وسأعمل على طريقة لعب مختلفة في لقاء الإياب بجنوب إفريقيا بحثا عن العودة ببطاقة العبور للدور المقبل".

تعادل بيراميدز مع مارومو جالنتس الجنوب إفريقي بهدف لكل فريق في ذهاب دور الـ8 لبطولة الكونفدرالية الإفريقية، في المباراة التي أقيمت بملعب الدفاع الجوي.

واستطاع بيراميدز تحويل تأخره بهدف إلى تعادل في الوقت بدل الضائع من المباراة.

ليتأجل الحسم في هذه المواجهة إلى مباراة العودة بين الفريقين يوم الأحد المقبل في جنوب إفريقيا.

بيراميدز باتشيكو الكونفدرالية
نرشح لكم
الكونفدرالية - في الـ+90.. بيراميدز يتعادل مع مارومو جالنتس والحسم في جنوب إفريقيا مران الأهلي - اجتماع بين كولر والجهاز الفني.. وتصعيد عمر سيد معوض والتوأم انتهت في الكونفدرالية - بيراميدز (1)-(1) مارومو جالنتس تشكيل بيراميدز - فتحي قلب دفاع.. والجباس مهاجم أمام مارومو جالنتس في الجول يكشف تفاصيل سفر بعثة الأهلي لمواجهة الرجاء في المغرب مواعيد مباريات الأحد 23-4-2023 والقنوات الناقلة – قمة إيطالية وأخرى سعودية.. وبرشلونة وبيراميدز مؤتمر الكبيّر: قادرون على التأهل.. وهل سيتأثر مستقبل مدرب الأهلي لو خسر! قمصان: حصلنا على ما نريده من مواجهة الرجاء
أخر الأخبار
كأس الاتحاد - موعد النهائي بين مانشستر يونايتد وسيتي.. القنوات الناقلة 55 دقيقة | الكرة الأوروبية
تين هاج: رأيت الخميس الماضي فريقا لا أعرفه.. وعدنا إلى طبيعتنا ساعة | الدوري الإنجليزي
باتشيكو: بيراميدز قادر على التأهل من جنوب إفريقيا بعد التعادل مع مارومو ساعة | الكرة الإفريقية
دربي في نهائي الكأس - مارش ينجز مهمة دي خيا.. ويونايتد يتخطى برايتون بضربات الترجيح ساعة | الكرة الأوروبية
مباشر كأس خادم الحرمين - الاتحاد (0)-(0) الهلال.. بداية الوقت الإضافي 2 ساعة | الوطن العربي
رقم مميز لـ لياو.. ميلان يحافظ على حظوظه في المربع الذهبي بثنائية أمام ليتشي 2 ساعة | الكرة الأوروبية
الكونفدرالية - في الـ+90.. بيراميدز يتعادل مع مارومو جالنتس والحسم في جنوب إفريقيا 2 ساعة | الكرة الإفريقية
فان دايك: صلاح أسطورة.. العالم سيقدر ما يفعله في المستقبل 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كرة طائرة - الأهلي (2) (13-15) (2) الزمالك.. الأبيض بطل الدوري 2 مدافع سموحة يكشف ما حدث بينه وبين الشناوي قبل طرد حارس الأهلي 3 انتهت نهائي كأس السلة - الأهلي (72)-(65) الزمالك.. الكأس أحمر 4 مصدر من الأهلي لـ في الجول: نريد تفسير 8 نقاط من لجنة الانضباط واتحاد الكرة في عقوبة كهربا