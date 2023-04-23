الكونفدرالية - في الـ+90.. بيراميدز يتعادل مع مارومو جالنتس والحسم في جنوب إفريقيا

تعادل بيراميدز مع مارومو جالنتس الجنوب إفريقي بهدف لكل فريق في ذهاب دور الـ8 لبطولة الكونفدرالية الإفريقية، في المباراة التي أقيمت بملعب الدفاع الجوي.

واستطاع بيراميدز تحويل تأخره بهدف إلى تعادل في الوقت بدل الضائع من المباراة.

ليتأجل الحسم في هذه المواجهة إلى مباراة العودة بين الفريقين يوم الأحد المقبل في جنوب إفريقيا.

وصف المباراة

أحمد فتحي في قلب الدفاع، والجباس يقود هجوم بيراميدز في مواجهة مارومو جالنتس. 📋🔵🌍#في_إفريقيا pic.twitter.com/PKP5R1zwFv — FilGoal (@FilGoal) April 23, 2023

بدأ بيراميدز المباراة بضغط قوي ومحاولات مستمرة على مرمى مارومو جالنتس وسدد مصطفى فتحي كرة قوية مرت أعلى العارضة.

وسدد إسلام عيسى كرة مباشرة مرتدة من الدفاع لكن الحارس أمسك بها.

وأرسل محمود صابر عرضية إلى منطقة الجزاء تابعها المتقدم وليد الكرتي بتسديدة مباشرة لكن الكرة مرت جوار القائم.

ومن ناحية اليسار أرسل محمد حمدي عرضية قابلها مصطفى فتحي بتسديدة مباشرة لكن الكرة اصطدمت في القائم وأهدر بيراميدز فرصة التقدم.

ومن هجمة مرتدة كاد الفريق الجنوب إفريقي أن يسجل التقدم لكن أحمد الشناوي تألق وأبعد تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء إلى ركنية.

واستمرت محاولات بيراميدز في الوقت المتبقي من الشوط الأول ولكن دون أن تكتمل على مرمى مارومو جالنتس لينتهي الشوط بالتعادل السلبي.

الشوط الثاني

في الشوط الثاني اختلفت الأمور وبدأ الفريق الجنوب إفريقي بهجوم قوي على مرمى بيراميدز واستمر في المحاولات على مرمى أحمد الشناوي.

ومن ركلة ركنية حصل عليها الضيوف في الدقيقة 55 نجح اللاعب رانجا شيفافيرو في تسجيل هدف التقدم بضربة رأسية سكنت شباك أحمد الشناوي.

وعقب الهدف دفع جايمي باتشيكو المدير الفني لبيراميدز بالثنائي أحمد توفيق وإبراهيم عادل بدلا من بلاتي توريه ومصطفى فتحي لتنشيط الهجوم.

وأهدر بيراميدز فرصة التعادل بعدما توغل رمضان صبحي داخل منطقة الجزاء ومر من الدفاع ببراعة ثم لعب عرضية أرضية لم تصل إلى فخري لاكاي.

واستمرت محاولات بيراميدز الخطيرة على مرمى الفريق الجنوب إفريقي في الدقائق المتبقية من المباراة.

وأنقذ أحمد الشناوي بيراميدز من الهدف الثاني في الدقيقة 88 بعدما تصدى لتسديدة قوية ببراعة وأبعد الكرة إلى ركنية.

ركلة جزاء في الوقت القاتل

وحصل بيراميدز على ركلة جزاء في الدقيقة 90 بعدما لمست الكرة يد مدافع مارومو جالنتس بعد عرضية من محمد حمدي.

وتقدم رمضان صبحي لتسديد ركلة الجزاء وسجل منها هدف تعادل بيراميدز في الدقيقة 92.

لتنتهي المباراة بين الفريقين بالتعادل بهدف لمثله.