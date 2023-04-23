فان دايك: صلاح أسطورة.. العالم سيقدر ما يفعله في المستقبل

تغنى الهولندي فيرجل فان دايك لاعب ليفربول بزميله في الفريق محمد صلاح بعد أن وقع على هدفه الـ183 مع النادي.

وقال فان دايك في تصريحات صحفية عن صلاح: "أعتقد أن الأشياء التي قام بها صلاح ستحظى بتقدير أكبر في المستقبل من العالم الخارجي".

وأضاف "سيتم النظر له على أنه أسطورة بالطبع، إنه لاعب هام بالنسبة لنا".

وواصل "نحن نقدر ما يفعله يوما بعد يوم ونرى العمل الشاق الذي يقوم به".

وسجل محمد صلاح هدف فوز ليفربول على نوتنجهام فورست في الجولة 32 من الدوري الإنجليزي ليعادل رقم روبي فاولر كسادس الهدافين التاريخيين للنادي.

واستطرد عن جوتا "من المهم له وكذلك للنادي أن يواصل التسجيل، لقد شكلنا تهديدا كبيرا من الكرات الثابتة على نوتنجهام فورست وكان من الجيد رؤيتنا نسجل منها لأننا نتدرب عليها كثيرا".

وأتم "سنركز الآن نركز فقط على وست هام، ستكون مباراة صعبة. كان الأمر صعبا في السنوات الأخيرة عندما ذهبنا إلى هناك. ما زالوا يقاتلون لذا علينا القتال أكثر وإظهار مدى رغبتنا في تلك النقاط".

وسجل جوتا أربعة أهداف في آخر مباريتين لعبهما مع ليفربول في الدوري أمام ليدز يونايتد ونوتنجهام فورست.