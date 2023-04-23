مران الأهلي - اجتماع بين كولر والجهاز الفني.. وتصعيد عمر سيد معوض والتوأم

واصل الأهلي تدريباته على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادا لمباراة العودة أمام الرجاء المغربي في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق اجتماعا مع الطاقم المعاون له، لبحث ترتيبات المرحلة القادمة، وعلى رأسها السفر للمرغب لخوض مباراة الإياب يوم السبت المقبل.

واكتفت مجموعة من اللاعبين بتدريبات استشفائية في الجيم، فيما خاض بقية اللاعبين فقرات متنوعة تضمنت تقسمة كرة قوية

وأجرى كولر تقسيمة كرة قوية على هامش المران وشهدت التقسيمة مشاركة عدد من عناصر فريق الشباب، من بينهم عمر سيد معوض والتوأم حسام وابراهيم عادل.

وحضرها مايكل بروكيتش المدير الفني لقطاع الناشئين ووليد سليمان نائب رئيس قطاع الناشئين.

واكتفت مجموعة من اللاعبين بتدريبات استشفائية في الجيم، فيما خاض بقية اللاعبين فقرات متنوعة تضمنت تقسمة كرة قوية

ويغادر سيد عبدالحفيظ مدير الكرة وسمير عدلي المدير الإداري للفريق غدا الإثنين الى المغرب، ليسبقا بعثة الفريق استعدادا لمواجهة الرجاء.

وتقرر سفر عبدالحفيظ وعدلي الى المغرب قبل البعثة لإنهاء كافة الأمور الخاصة باستقبال الفريق وما يتعلق بالإقامة وملاعب التدريب وغيرها من الترتيبات لتوفير الأجواء المناسبة للجميع خلال الرحلة.

وكان الفريق قد حقق الفوز على الرجاء المغربي في مباراة الذهاب التي أقيمت على ستاد القاهرة بهدفين دون مقابل عن طريق محمد عبدالمنعم وحمدي فتحي.