مباشر في الكونفدرالية – بيراميدز (0)-(0) مارومو جالنتس.. الشناوي يتألق

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة بيراميدز ضد مارومو جالنتس في ذهاب ربع نهائي الكونفدرالية الإفريقية.

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ق 32: الشناوي يمنع الاول

ق 28: عرضية من محمود صابر ووليد الكرتي يتابعها بتسديدة بعيدة عن المرمى

ق 27: تسديدة من إسلام عيسى يمسك بها الحارس

انطلاق المباراة