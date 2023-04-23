مباشر في الكونفدرالية – بيراميدز (0)-(0) مارومو جالنتس.. الشناوي يتألق
الأحد، 23 أبريل 2023 - 17:37
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة بيراميدز ضد مارومو جالنتس في ذهاب ربع نهائي الكونفدرالية الإفريقية.
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ق 32: الشناوي يمنع الاول
ق 28: عرضية من محمود صابر ووليد الكرتي يتابعها بتسديدة بعيدة عن المرمى
ق 27: تسديدة من إسلام عيسى يمسك بها الحارس
انطلاق المباراة
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