تشكيل بيراميدز - فتحي قلب دفاع.. والجباس مهاجم أمام مارومو جالنتس
الأحد، 23 أبريل 2023 - 17:10
كتب : FilGoal
أعلن جايمي باتشيكو المدير الفني لـ بيراميدز، عن تشكيل فريقه لمواجهة مارومو جالنتس في ذهاب ربع نهائي كأس الكونفدرالية.
ودفع باتشيكو بالمخضرم أحمد فتحي في عمق الدفاع مع إبقاء أحمد سامي على دكة البدلاء في ظل غياب أسامة جلال.
ويشارك دودو الجباس كمهاجم صريح مع ابتعاد فخري لاكاي وفخر الدين بن يوسف.
تشكيل بيراميدز:
حراسة المرمى: محمد الشناوي
الدفاع: محمد الشيبي - علي جبر - أحمد فتحي - محمد حمدي
الوسط: وليد الكرتي - بلاتي توريه - محمود صابر
الهجوم: مصطفى فتحي - دودو الجباس - رمضان صبحي
دكة البدلاء: أحمد دعرور - أحمد سامي - أحمد توفيق - كريم حافظ - محمود عبد العاطي - محمد صادق - إسلام عيسى - إبراهيم عادل - تولولوبي صامويل أوجو
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