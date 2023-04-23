نيوكاسل يسحق توتنام بسداسية مع الرأفة ويضع قدما في دوري أبطال أوروبا

سحق نيوكاسل يونايتد ضيفه توتنام هوتسبير بسداسية مقابل هدف واحد في ملعب سانت جيمس بارك، بالجولة 32 للدوري الإنجليزي.

وسجّل سداسية نيوكاسل: جيكوب ميرفي (هدفين)، وجويلينتون، وأليكساندر إيزاك (هدفين)، وكاللوم ويلسون. فيما سجّل هاري كين هدف توتنام الوحيد.

ورفع نيوكاسل رصيده إلى 59 نقطة في المركز الثالث بفارق الأهداف عن مانشستر يونايتد الرابع الذي خاض مباراة أقل.

فيما تجمّد رصيد توتنام عند 53 نقطة في المركز الخامس وتقلّصت حظوظه في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا.

وعرفت المباراة تسجيل نيوكاسل لخمسة أهداف في أول 21 دقيقة من عمر اللقاء.

وبذلك سجل نيوكاسل ثاني أسرع خماسية في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز بنسخته الحديثة، بعد خماسية مانشستر سيتي أمام واتفورد في ظرف 18 دقيقة عام 2019.

الإعصار بدأ بعد أقل من دقيقتين على انطلاق المباراة عندما سجل جيكوب ميرفي لأصحاب الأرض.

ليسجل الجناح الإنجليزي ثاني أهدافه هذا الموسم، والأول من أكتوبر الماضي.

الوضع بدأ في التدهور في الدقيقة السادسة عندما انطلق البرازيلي جويلينتون خلف الدفاع وراوغ هوجو لوريس، وسجل هدف نيوكاسل الثاني.

ليرفع البرازيلي رصيده إلى 5 أهداف في الدوري هذا الموسم، و7 في مختلف المسابقات.

توتنام لم يستفق، فاهتزت شباكه لمرة ثالثة بحلول الدقيقة الثامنة عن طريق ميرفي الذي سجّل في ظرف 8 دقائق أمام توتنام أكثر مما سجّل طوال الموسم بأكمله.

الكابوس دخل مرحلة مختلفة عندما ظهر السويدي أليكساندر إيزاك وسجل الهدف الرابع لـ نيوكاسل في الدقيقة 19 مستغلا تمريرة جو ويلوك الرائعة.

مهاجم ريال سوسيداد السابق عاد وسجل الخامس في الدقيقة 21، ورفع رصيده الشخصي إلى 10 أهداف في الدوري هذا الموسم.

الإيطالي كريستيان ستيليني مدرب توتنام حاول إنقاذ الموقف، فأقحم المدافع الكولومبي دافينسون سانشيز بدلا من بابي ماتار سار في الدقيقة 23.

ثم أجرى ستيليني تغييره الثاني بإخراج لوريس بين الشوطين، وعوضه بالحارس فريزر فورستر.

الضيوف ظهروا أكثر تماسكًا مع بداية الشوط الثاني، فسجّل كين هدف تقليص الفارق في الدقيقة 49.

لكن العودة المستحيلة كانت مستحيلة حقًا، فقتل نيوكاسل أي محاولة لعودة توتنام من بعيد وأضاف الهدف السادس بواسطة البديل كالوم ويلسون في الدقيقة 67.

وسجل ويلسون بعد 71 ثانية فقط من دخوله الملعب بدلًا من السويدي إيزاك.

وحاول نيوكاسل إضافة السابع في أكثر من مناسبة، لكن توتنام أوقف الفارق عند 5 أهداف.