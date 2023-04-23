في الجول يكشف تفاصيل سفر بعثة الأهلي لمواجهة الرجاء في المغرب

يستعد الأهلي لمواجهة الإياب ضد الرجاء المغربي في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وكان الأهلي قد فاز على الرجاء بهدفين دون مقابل في مباراة الذهاب على استاد القاهرة.

وتقام مباراة الإياب في المغرب يوم السبت المقبل.

ويكشف لكم FilGoal.com تفاصيل سفر بعثة الأهلي إلى المغرب.

البعثة تسافر إلى المغرب يوم الثلاثاء في الخامسة مساء برئاسة محمد الغزاوي عضو مجلس الإدارة.

وسيسافر كل من سيد عبد الحفيظ وسمير عدلي إلى المغرب يوم الإثنين قبل وصول باقي البعثة لإنهاء الترتيبات.

ولأول مرة منذ 2005 ينتصر الأهلي ويحافظ على نظافة شباكه ضد الرجاء في القاهرة، منذ الفوز 1-0 في دور المجموعات بدوري الأبطال بقذيفة محمد شوقي.

وحقق الأهلي فوزه الثالث على الرجاء في المسابقات الإفريقية بعد الفوز في دور مجموعات 2005 وذهاب ربع نهائي النسخة الماضية.

وسيلتقي الفائز من تلك المواجهة مع الفائز من مباراة الترجي التونسي وشبيبة القبائل الجزائري في المربع الذهبي القاري.