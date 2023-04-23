قمصان: حصلنا على ما نريده من مواجهة الرجاء

شدد سامي قمصان المدرب العام للأهلي على أن فريقه قد حصل على ما يريده من مواجهة الرجاء.

وحقق الأهلي الفوز على الرجاء بهدفين دون مقابل على استاد القاهرة في ذهاب دور ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال قمصان عبر قناة بي إن سبورتس عقب المباراة: "جميع الفرق التي وصلت إلى دور الـ 8 أقوياء ولديهم خبرات كبيرة واليوم خضنا مباراة جيدة دفاعيا وهجوميا وتوقيت الهدف ساعدنا في دخول الشوط الثاني بشكل أفضل وتنظيمنا الدفاعي كان جيدا والحمد لله حصلنا على ما نريده من المباراة".

وأضاف "انخفاض المنسوب البدني للرجاء؟ لن يستطيع أي فريق أن يضغط بشكل عال لمدة 90 دقيقة ونحن استحوذنا بشكل جيد وشكلنا تحولات جيدة".

وأتم "أريد أن أشكر جماهير الأهلي على الدعم المستمر والحافز الذي يقدموه للفريق لتحقيق هدفنا بالتتويج باللقب".

سجل ثنائية الأهلي: محمد عبد المنعم وحمدي فتحي.

وتُحسم بطاقة التأهل يوم السبت المقبل على مُركب محمد الخامس في التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

ولأول مرة منذ 2005 ينتصر الأهلي ويحافظ على نظافة شباكه ضد الرجاء في القاهرة، منذ الفوز 1-0 في دور المجموعات بدوري الأبطال بقذيفة محمد شوقي.

وحقق الأهلي فوزه الثالث على الرجاء في المسابقات الإفريقية بعد الفوز في دور مجموعات 2005 وذهاب ربع نهائي النسخة الماضية.

وسيلتقي الفائز من تلك المواجهة مع الفائز من مباراة الترجي التونسي وشبيبة القبائل الجزائري في المربع الذهبي القاري.