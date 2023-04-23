مؤتمر كولر: تراجع مستوى السولية؟ لا أتفق.. ولذلك لم يبدأ حمدي فتحي

أبدى مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي سعادته بالفوز على الرجاء المغربي بهدفين دون رد في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال كولر في المؤتمر الصحفي: "كانت مباراة صعبة. المنافس بدأ المباراة بشكل أفضل، وعانينا للدخول في أجواء اللقاء".

وأضاف "تحسن الفريق تدريجيا حتى نجحنا في السيطرة على المباراة بشكل كامل، وخلقنا فرص وأهدرنا ثم نجحنا في التسجيل والخروج من الشوط الأول متقدمين بهدف".

وأوضح "في الشوط الثاني كنا أفضل وأهدرنا أكثر من فرصة وكان بمقدورنا تسجيل المزيد. إجمالا أنا سعيد بتسجيل هدفين والحفاظ على نظافة الشباك".

وتابع كولر "نعرف صعوبة لقاء العودة. الأمور لم تنتهِ بعد ونواجه تحديا كبيرا".

وواصل "عمرو السولية يقدم مستويات جيدة وأختلف مع الرأي عن تراجع مستواه. حمدي فتحي تعافى لتوه من نزلة برد ولذلك لم يبدأ أساسيا في لقاء اليوم".

وأكمل "حسين الشحات بذل جهدا كبيرا اليوم، ولذلك حاولت إغلاق هذه الجبهة ودفعت بخالد عبد الفتاح. إشراك لاعب مكان الآخر لا يشترط أن يكونا من نفس المركز".

وأضاف كولر "نحن لا نلعب ضد أنفسنا. محمد هاني يهاجم حين يجد مساحة للتقدم، ولكن إجمالا لعب مباراة كبيرة وكون جبهة جيدة مع بيرسي تاو".

وأوضح "نتيجة اليوم تمنحنا الأفضلية ولكن الأمور ستكون صعبة في المغرب ويجب ألا نستسهل المهمة. بالنسبة لي سألعب وكأننا متعادلين بنتيجة 0-0".

واختتم "الحكم لم يؤثر على نتيجة اللقاء، ربما لعبة واحدة أحتاج لمراجعتها في المنزل مجددا، وهي لمسة يد في منطقة جزاء الرجاء".

سجل ثنائية الأهلي: محمد عبد المنعم وحمدي فتحي.

وتُحسم بطاقة التأهل يوم السبت المقبل على مُركب محمد الخامس في التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

ولأول مرة منذ 2005 ينتصر الأهلي ويحافظ على نظافة شباكه ضد الرجاء في القاهرة، منذ الفوز 1-0 في دور المجموعات بدوري الأبطال بقذيفة محمد شوقي.

وحقق الأهلي فوزه الثالث على الرجاء في المسابقات الإفريقية بعد الفوز في دور مجموعات 2005 وذهاب ربع نهائي النسخة الماضية.

وسيلتقي الفائز من تلك المواجهة مع الفائز من مباراة الترجي التونسي وشبيبة القبائل الجزائري في المربع الذهبي القاري.