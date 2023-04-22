قائمة بيراميدز - دودو الجباس وحيدا في الهجوم لمواجهة مارومو جالانتس

أعلن جايمي باتشيكو مدرب بيراميدز قائمة فريقه التي ستواجه مارومو جالانتس.

ويلتقي بيراميدو مع مارومو غدا الأحد على ملعب الدفاع الجوي في ذهاب ربع نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وشهدت قائمة بيراميدز تواجد دودو الجباس كمهاجم وحيد وسط غياب فخري لاكاي وفخر الدين بن يوسف، كما يستمر غياب عبد الله السعيد بسبب الإصابة التي تعرض لها ضد الأهلي.

وجاءت القائمة بالكامل كالتالي:

الحراس: أحمد الشناوي - أحمد دعدور - يوسف نادر.

الدفاع: أحمد فتحي - محمد حمدي - كريم حافظ - أحمد توفيق - أحمد سامي - محمد الشيبي - علي جبر.

الوسط: إبراهيم عادل - محمود صابر - محمود عبد العاطي "دونجا" - وليد الكرتي - إسلام عيسى - محمد صادق - بلاتي توريه - مصطفى فتحي - رمضان صبحي - أوجو صامويل.

الهجوم: دودو الجباس.

بيراميدز كان قد صعد بعد أن حصل على المركز الثاني في مجموعته خلف الجيش الملكي المغربي وأمام فيوتشر، بينما تصدر مارومو مجموعته التي ضمت مولودية الجزائر والأخضر الليبي.