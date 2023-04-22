قائمة بيراميدز - دودو الجباس وحيدا في الهجوم لمواجهة مارومو جالانتس

السبت، 22 أبريل 2023 - 23:50

كتب : FilGoal

فريق بيراميدز

أعلن جايمي باتشيكو مدرب بيراميدز قائمة فريقه التي ستواجه مارومو جالانتس.

ويلتقي بيراميدو مع مارومو غدا الأحد على ملعب الدفاع الجوي في ذهاب ربع نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وشهدت قائمة بيراميدز تواجد دودو الجباس كمهاجم وحيد وسط غياب فخري لاكاي وفخر الدين بن يوسف، كما يستمر غياب عبد الله السعيد بسبب الإصابة التي تعرض لها ضد الأهلي.

أخبار متعلقة:
دوري أبطال إفريقيا - موعد مباراة إياب الأهلي ضد الرجاء.. القناة الناقلة والحكم بين ناديه السابق وشقيقه.. فيليبو إنزاجي يكشف من سيشجع في دوري أبطال أوروبا كورتوا ينتقد زملاءه: يجب اللعب بجدية واحترام الخصم.. سنقاتل حتى تكون المهمة مستحيلة حسابيا الشحات: لم نتوقع ضغط الرجاء من الدقيقة الأولى.. واتفقنا ألا نستقبل أهدافا

وجاءت القائمة بالكامل كالتالي:

الحراس: أحمد الشناوي - أحمد دعدور - يوسف نادر.

الدفاع: أحمد فتحي - محمد حمدي - كريم حافظ - أحمد توفيق - أحمد سامي - محمد الشيبي - علي جبر.

الوسط: إبراهيم عادل - محمود صابر - محمود عبد العاطي "دونجا" - وليد الكرتي - إسلام عيسى - محمد صادق - بلاتي توريه - مصطفى فتحي - رمضان صبحي - أوجو صامويل.

الهجوم: دودو الجباس.

بيراميدز كان قد صعد بعد أن حصل على المركز الثاني في مجموعته خلف الجيش الملكي المغربي وأمام فيوتشر، بينما تصدر مارومو مجموعته التي ضمت مولودية الجزائر والأخضر الليبي.

مارومو جالانتس بيراميدز كأس الكونفدرالية الإفريقية
نرشح لكم
مؤتمر الكبيّر: قادرون على التأهل.. وهل سيتأثر مستقبل مدرب الأهلي لو خسر! قمصان: حصلنا على ما نريده من مواجهة الرجاء مؤتمر كولر: تراجع مستوى السولية؟ لا أتفق.. ولذلك لم يبدأ حمدي فتحي دوري أبطال إفريقيا - موعد مباراة إياب الأهلي ضد الرجاء.. القناة الناقلة والحكم الشحات: لم نتوقع ضغط الرجاء من الدقيقة الأولى.. واتفقنا ألا نستقبل أهدافا الزنيتي: كنا قاب قوسين أو أدنى من التقدم.. نتيجة قاسية لكنها غير مستحيلة انتهت من الذهاب؟ صنداونز يفوز على شباب بلوزداد برباعية في الجزائر حسم الـ 90 دقيقة الأولى.. الأهلي ينتصر على الرجاء بثنائية في القاهرة
أخر الأخبار
مؤتمر الكبيّر: قادرون على التأهل.. وهل سيتأثر مستقبل مدرب الأهلي لو خسر! 39 دقيقة | الكرة الإفريقية
قمصان: حصلنا على ما نريده من مواجهة الرجاء 41 دقيقة | الكرة الإفريقية
مؤتمر كولر: تراجع مستوى السولية؟ لا أتفق.. ولذلك لم يبدأ حمدي فتحي 45 دقيقة | الكرة الإفريقية
قائمة بيراميدز - دودو الجباس وحيدا في الهجوم لمواجهة مارومو جالانتس 59 دقيقة | الكرة الإفريقية
دوري أبطال إفريقيا - موعد مباراة إياب الأهلي ضد الرجاء.. القناة الناقلة والحكم ساعة | الكرة الإفريقية
بين ناديه السابق وشقيقه.. فيليبو إنزاجي يكشف من سيشجع في دوري أبطال أوروبا ساعة | دوري أبطال أوروبا
كورتوا ينتقد زملاءه: يجب اللعب بجدية واحترام الخصم.. سنقاتل حتى تكون المهمة مستحيلة حسابيا ساعة | الدوري الإسباني
الشحات: لم نتوقع ضغط الرجاء من الدقيقة الأولى.. واتفقنا ألا نستقبل أهدافا ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كرة طائرة - الأهلي (2) (13-15) (2) الزمالك.. الأبيض بطل الدوري 2 مدافع سموحة يكشف ما حدث بينه وبين الشناوي قبل طرد حارس الأهلي 3 انتهت نهائي كأس السلة - الأهلي (72)-(65) الزمالك.. الكأس أحمر 4 مصدر من الأهلي لـ في الجول: نريد تفسير 8 نقاط من لجنة الانضباط واتحاد الكرة في عقوبة كهربا