دوري أبطال إفريقيا - موعد مباراة إياب الأهلي ضد الرجاء.. القناة الناقلة والحكم

يحل الأهلي ضيفا على الرجاء المغربي في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وانتصر الأهلي بهدفين دون رد في الذهاب على استاد القاهرة بفضل ثنائية محمد عبد المنعم وحمدي فتحي.

ويأمل الأهلي في استكمال مشواره نحو التتويج باللقب للمرة الـ11 في تاريخه وتكرار تأهله على الرجاء في الدور ذاته الموسم الماضي.

وتأهل الأهلي بصفته وصيفا للمجموعة الثانية برصيد 10 نقاط خلف صنداونز الجنوب إفريقي.

وتصدر الرجاء المجموعة الثالثة برصيد 16 نقطة.

موعد المباراة والقناة الناقلة.

السبت المقبل الموافق 29 أبريل 2023.

وتبدأ المباراة في التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

وتقام المباراة على مركب محمد الخامس في الدار البيضاء.

وتذيع قناة بي إن سبورتس 4 المباراة عبر شاشتها.

حكم اللقاء

يقودها الحكم الليبي معتز إبراهيم، ويعاونه مواطنه عطية عيسى، وخليل حساني من تونس، وأحمد عبد الرازق حكما رابعا من ليبيا.

والغاني دانيال لاريا للفيديو ويعاونه الكيني بيتر واويرو.

الحكم البالغ 33 عاما أدار مباراة بيراميدز والجيش الملكي في الكونفدرالية الموسم الحالي وانتهت بالتعادل 2-2.

كما أدار مباراة شباب بلوزداد الجزائري والزمالك وانتهت بفوز الأول بنتيجة 2-0.

وستكون تلك أول مباراة يديرها للأهلي والرجاء قاريا.

وتعد مباراة الأهلي والرجاء المغربي مكررة من الموسم الماضي حيث لعب الفريقين أيضا في دور الثمانية ونجح الأحمر في التأهل.