الزنيتي: كنا قاب قوسين أو أدنى من التقدم.. نتيجة قاسية لكنها غير مستحيلة

تأسف أنس الزنيتي حارس مرمى الرجاء البيضاوي، على خسارة فريقه أمام الأهلي اليوم السبت.

وفاز الأهلي على ضيفه الرجاء بهدفين دون رد في استاد القاهرة الدولي بذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال الزنيتي بعد اللقاء: "الكل شاهد المباراة، كنا قاب قوسين أو أدنى من تسجيل الهدف الأول".

وتابع عبر بي إن سبورتس: "سجلوا علينا من لعبة سريعة بعد تنفيذ خطأ، لم نكن منظمين واستقبلنا".

وأشار: "في هذه المباريات وفي هذا المستوى تلك الأمور تحدث خصوصا أننا نواجه فريقا لعب نهائي النسخة الماضية ومعتاد على هذه المناسبات".

وأكمل: "الهدف الذي سُجل علينا في نهاية الشوط الأول أفقدنا التركيز بعض الشيء، كنا نحاول العودة لغرفة خلع الملابس بالتعادل 0-0".

وأتم: "النتيجة قاسية لكنها غير مستحيلة، سنحاول العودة أمام جمهورنا في ملعبنا، لا نريد التسجيل ثم التراخي مثل الموسم الماضي".













































































































































































































































وسجل ثنائية الأهلي: محمد عبد المنعم وحمدي فتحي.

وتُحسم بطاقة التأهل يوم السبت المقبل على مُركب محمد الخامس في التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

ولأول مرة منذ 2005 ينتصر الأهلي ويحافظ على نظافة شباكه ضد الرجاء في القاهرة، منذ الفوز 1-0 في دور المجموعات بدوري الأبطال بقذيفة محمد شوقي.

وحقق الأهلي فوزه الثالث على الرجاء في المسابقات الإفريقية بعد الفوز في دور مجموعات 2005 وذهاب ربع نهائي النسخة الماضية.

وسيلتقي الفائز من تلك المواجهة مع الفائز من مباراة الترجي التونسي وشبيبة القبائل الجزائري في المربع الذهبي القاري.