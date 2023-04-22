الزنيتي: كنا قاب قوسين أو أدنى من التقدم.. نتيجة قاسية لكنها غير مستحيلة

السبت، 22 أبريل 2023 - 23:15

كتب : FilGoal

فرصة عمرو السولية ضد الرجاء

تأسف أنس الزنيتي حارس مرمى الرجاء البيضاوي، على خسارة فريقه أمام الأهلي اليوم السبت.

وفاز الأهلي على ضيفه الرجاء بهدفين دون رد في استاد القاهرة الدولي بذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال الزنيتي بعد اللقاء: "الكل شاهد المباراة، كنا قاب قوسين أو أدنى من تسجيل الهدف الأول".

أخبار متعلقة:
حسم الـ 90 دقيقة الأولى.. الأهلي ينتصر على الرجاء بثنائية في القاهرة الصانع لا يتغير.. عبد المنعم يسجل مجددا في الرجاء

وتابع عبر بي إن سبورتس: "سجلوا علينا من لعبة سريعة بعد تنفيذ خطأ، لم نكن منظمين واستقبلنا".

وأشار: "في هذه المباريات وفي هذا المستوى تلك الأمور تحدث خصوصا أننا نواجه فريقا لعب نهائي النسخة الماضية ومعتاد على هذه المناسبات".

وأكمل: "الهدف الذي سُجل علينا في نهاية الشوط الأول أفقدنا التركيز بعض الشيء، كنا نحاول العودة لغرفة خلع الملابس بالتعادل 0-0".

وأتم: "النتيجة قاسية لكنها غير مستحيلة، سنحاول العودة أمام جمهورنا في ملعبنا، لا نريد التسجيل ثم التراخي مثل الموسم الماضي".

وسجل ثنائية الأهلي: محمد عبد المنعم وحمدي فتحي.

وتُحسم بطاقة التأهل يوم السبت المقبل على مُركب محمد الخامس في التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

ولأول مرة منذ 2005 ينتصر الأهلي ويحافظ على نظافة شباكه ضد الرجاء في القاهرة، منذ الفوز 1-0 في دور المجموعات بدوري الأبطال بقذيفة محمد شوقي.

وحقق الأهلي فوزه الثالث على الرجاء في المسابقات الإفريقية بعد الفوز في دور مجموعات 2005 وذهاب ربع نهائي النسخة الماضية.

وسيلتقي الفائز من تلك المواجهة مع الفائز من مباراة الترجي التونسي وشبيبة القبائل الجزائري في المربع الذهبي القاري.

الأهلي الرجاء دوري أبطال إفريقيا
نرشح لكم
مؤتمر الكبيّر: قادرون على التأهل.. وهل سيتأثر مستقبل مدرب الأهلي لو خسر! قمصان: حصلنا على ما نريده من مواجهة الرجاء مؤتمر كولر: تراجع مستوى السولية؟ لا أتفق.. ولذلك لم يبدأ حمدي فتحي قائمة بيراميدز - دودو الجباس وحيدا في الهجوم لمواجهة مارومو جالانتس دوري أبطال إفريقيا - موعد مباراة إياب الأهلي ضد الرجاء.. القناة الناقلة والحكم الشحات: لم نتوقع ضغط الرجاء من الدقيقة الأولى.. واتفقنا ألا نستقبل أهدافا انتهت من الذهاب؟ صنداونز يفوز على شباب بلوزداد برباعية في الجزائر حسم الـ 90 دقيقة الأولى.. الأهلي ينتصر على الرجاء بثنائية في القاهرة
أخر الأخبار
مؤتمر الكبيّر: قادرون على التأهل.. وهل سيتأثر مستقبل مدرب الأهلي لو خسر! 39 دقيقة | الكرة الإفريقية
قمصان: حصلنا على ما نريده من مواجهة الرجاء 40 دقيقة | الكرة الإفريقية
مؤتمر كولر: تراجع مستوى السولية؟ لا أتفق.. ولذلك لم يبدأ حمدي فتحي 45 دقيقة | الكرة الإفريقية
قائمة بيراميدز - دودو الجباس وحيدا في الهجوم لمواجهة مارومو جالانتس 59 دقيقة | الكرة الإفريقية
دوري أبطال إفريقيا - موعد مباراة إياب الأهلي ضد الرجاء.. القناة الناقلة والحكم ساعة | الكرة الإفريقية
بين ناديه السابق وشقيقه.. فيليبو إنزاجي يكشف من سيشجع في دوري أبطال أوروبا ساعة | دوري أبطال أوروبا
كورتوا ينتقد زملاءه: يجب اللعب بجدية واحترام الخصم.. سنقاتل حتى تكون المهمة مستحيلة حسابيا ساعة | الدوري الإسباني
الشحات: لم نتوقع ضغط الرجاء من الدقيقة الأولى.. واتفقنا ألا نستقبل أهدافا ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كرة طائرة - الأهلي (2) (13-15) (2) الزمالك.. الأبيض بطل الدوري 2 مدافع سموحة يكشف ما حدث بينه وبين الشناوي قبل طرد حارس الأهلي 3 انتهت نهائي كأس السلة - الأهلي (72)-(65) الزمالك.. الكأس أحمر 4 مصدر من الأهلي لـ في الجول: نريد تفسير 8 نقاط من لجنة الانضباط واتحاد الكرة في عقوبة كهربا