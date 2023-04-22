انتهت من الذهاب؟ صنداونز يفوز على شباب بلوزداد برباعية في الجزائر

السبت، 22 أبريل 2023 - 23:11

كتب : FilGoal

مارسيلو أليندي - صنداونز والأهلي

على ملعب نيلسون مانديلا بالجزائر لعب ماميلودي صنداونز وكأنه في جنوب إفريقيا.

وأصبح ماميلودي صنداونز قريبا من التأهل لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد الفوز بنتيجة مريحة على شباب بلوزداد في ذهاب دور ربع النهائي.

وحقق صنداونز الفوز على شباب بلوزداد بأربعة أهداف مقابل هدفا واحد في مباراة أقيمت على ملعب الأخير في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

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تقدم بيتر شالويلي لصنداونز في الدقيقة السادسة برأسية مستغلا عرضية من أوبراي موديبا.

وأضاف نيو مايما الهدف الثاني بعد انطلاق من تشالويلي ليرسل عرضية إلى مايما الذي سدد في الشباك.

وقبل نهاية الشوط الأول بدقيقة واحدة قلص ميلود ربيع النتيجة بهدف أول لبلوزداد برأية بعد ركنية نفذها يوسف لعوافي.

وفي الدقيقة الـ 51 عاد تشيلويلي للتسجيل بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

وأنهى كاسيوس مايلولا رباعية صنداونز بمتابعة لكرة تصدى لها الحارس وحاول المدافع للحاق بالكرة قبل الدخول للشباك ولكنه كان يقف داخل المرمى.

ويحتاج بلوزداد للفوز بأربعة أهداف خارج ملعبه للتأهل في مباراة الإياب.

وتقام مباراة الإياب يوم 29 إبريل على ملعب صنداونز.

دوري أبطال إفريقيا شباب بلوزداد ماميلودي صنداونز
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