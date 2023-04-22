الصانع لا يتغير.. عبد المنعم يسجل مجددا في الرجاء

ما أشبه الليلة بالبارحة.. محمد عبد المنعم مدافع الأهلي يسجل بالرأس في شباك الرجاء المغربي في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

هذا ما حدث اليوم -السبت- هذه المرة ذهابا في القاهرة، إذ وقع الأمر ذاته في الموسم الماضي، ولكن إيابا في المغرب.

الهدف الذي أتى بالرأس من صناعة الظهير التونسي علي معلول، هو الخامس عموما لمحمد عبد المنعم بقميص الأهلي، والخامس بنفس الطريقة.

عبد المنعم سجل في شباك الرجاء في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا 2022، وبتروجت في نصف نهائي كأس مصر لموسم 2020-2021، والاتحاد المنستيري التونسي في الدور التمهيدي الثاني لموسم الأبطال الحالي، وماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي في دور المجموعات، وأخيرا الرجاء مجددا اليوم.

جميع تلك الأهداف الخمسة أتت بالرأس ومن صناعة علي معلول.

ويتقدم الأهلي حاليا بهذا الهدف، في مواجهة يلتقي فائزها بالفائز من الترجي التونسي وشبيبة القبائل الجزائري في نصف النهائي.

على الجانب الآخر يلعب الوداد المغربي وسيمبا التنزاني، ويلتقي الفائز منهما بالفائز من صنداونز وشباب بلوزداد الجزائري.

وحتى الآن، فاز سيمبا ذهابا على ضيفه الوداد 1-0، وفاز الترجي على مضيفه شبيبة القبائل بنفس النتيجة.