انتهت أبطال إفريقيا – الأهلي (2) (0) الرجاء.. ثنائية قبل الحسم في المغرب

السبت، 22 أبريل 2023 - 20:40

كتب : FilGoal

محمد عبد المنعم يحتفل بهدفه ضد الرجاء

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الأهلي والرجاء في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويلتقي الفريقان في التاسعة مساءً على استاد القاهرة.

وسيلتقيا مجددا في الإياب يوم السبت المقبل لحسم هوية المتأهل.

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وتأهل الرجاء متصدرا لترتيب مجموعته، فيما حل الأهلي ثانيا في دور المجموعات.

وسيلتقي المتأهل من تلك المباراة مع الفائز من لقاء الترجي التونسي وشبيبة القبائل الجزائري، في نصف نهائي دوري الأبطال.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هــنــــــــــــــــــــــــــــــا.

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انتهت

ق 84: جووووووووول الثاني حمدي فتحي ينفرد ويسدد كرة قوية على يمين الزينتي

ق 83: تسديدة قوية من مروان عطية لكن في أحضان أنس الزينتي

ق 74: بيرسي تاو يحصل على تمريرة رائعة من ديانج وينفرد ويسدد كرة يبعدها الزينتي لركنية.

ق 69: مشاركة محمد شريف وحمدي فتحي بدلا من السولية وكهربا

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 45: جووووووووووووول أوووووووووووووول... عبد المنعم برأسية قوية يسجل الأول للأهلي

ق 34: زكريا الهبطي ينفرد ويسدد كرة قوية من داخل المنطقة ويتصدى لها الشناوي ويبعدها لركنية.

ق 24: الحكم المساعد يلغي هدفا لكهربا بداعي التسلل بعد متابعة لتسديدة بيرسي تاو.

ق 22: كرة طولية للجهة اليسرى صوب الشحات الذي توغل لمنطقة الجزاء وراوغ المدافع وسدد كرة ارتطمت بقدم المدافع وجاءت سهلة في يد الزينتي

ق 11: تسديدة على الطائر من حسين الشحات من على حدود منطقة الجزاء في منتصف المرمى يتصدى لها أنس الزينتي

ق 4: الشناوي يتألق ويبعد ركلة ثابتة سددها الناهيري ببراعة من على بُعد 30 مترا وأبعد الكرة لكرنية.

بداية اللقاء

الأهلي الرجاء دوري أبطال إفريقيا
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