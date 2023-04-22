مؤتمر مدرب مارومو جالانتس: اعتدنا على اللعب ليلا قبل مواجهة بيراميدز في الكونفدرالية

السبت، 22 أبريل 2023 - 20:36

كتب : هاني العوضي

ريموند مديكا المدير الفني لفريق مارومو جالانتس

يرى ريموند مديكا المدير الفني لفريق مارومو جالانتس أن فريقه حصل على خبرات من خوض المباريات ليلا في الكونفدرالية قبل لقاء بيراميدز في ربع نهائي المسابقة.

ويستعد مارومو جالانتس لأن يحل ضيفا على بيراميدز غدا في السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

وقال المدير الفني لفريق مارومو جالانتس: "سنخوض المباراة بهدف الفوز ولن تكون مباراة سهلة لأن بيراميدز فريق كبير في مصر ويقدم أداءً جيدا".

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وأضاف "واجهنا من قبل فريقين من شمال إفريقيا لذلك الأجواء والبيئة نفسها، في جنوب إفريقيا الجو مختلف".

وأكمل "كلا الفريقين من شمال إفريقيا عندما لعبنا في الجزائر وليبيا مساءً وسبق أن خضنا مباريات في المساء من أجل أن نعتاد على الأمر، وكلا المباراتين مثلا لنا خبرة جيدة قبل لقاء الغد".

وخسر مارومو جالانتس مباراتيه ضد مولودية الجزائر والأخضر الليبي عندما خاض المباراة ليلا في الكونفدرالية الإفريقية.

لكنه تصدر ترتيب المجموعة برصيد 12 نقطة وتأهل لربع النهائي لأول مرة في تاريخه.

ويبتعد مارومو عن مراكز الهبوط في الدوري الجنوب إفريقي بنقطتين فقط.

ويحتل المركز الثالث عشر برصيد 28 نقطة من 27 مباراة قبل 3 جولات على النهاية.

الكونفدرالية بيراميدز مارومو جالانتس ريموند مديكا المدير الفني لفريق مارومو جالانتس
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