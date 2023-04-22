تشكيل الرجاء - هداف دوري الأبطال يقود الهجوم ضد الأهلي

يقود حمزة خابا هداف دوري أبطال إفريقيا الموسم الجاري هجوم الرجاء المغربي في مواجهة الأهلي لحساب ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويحل الرجاء ضيفا على الأهلي في استاد القاهرة في التاسعة مساءً.

ويجاور خابا صاحب الـ 5 أهداف في الهجوم زكريا الهبطي.

وجاء تشكيل الرجاء:

حراسة المرمى: أنس الزينتي

الدفاع: جمال حركاس – مروان هدهدوي – محمد ناهيري – محمود بنتايك.

الوسط: يسري بوزوق - روجير أهولو – وليد الصبار – محمد زريدة

الهجوم: زكريا الهبطي – حمزة خابا

وعلى دكة البدلاء: مروان فاخر – إسماعيل مقدم – عبد الإله مدكور – زكريا لبيب – أحمدو كمارا – عبد الإله حافيظي – نوفل الزهروني – محمد بولاكسوت – سفيان بن جديدة.

وسيلتقي الفريقان مجددا السبت المقبل على مُركب محمد الخامس في الدار البيضاء لخوض لقاء الإياب لحسم هوية المتأهل.