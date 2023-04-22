تشكيل الأهلي – كهربا يقود الهجوم.. وديانج ومروان في الوسط ضد الرجاء

يقود محمود عبد المنعم "كهربا" هجوم الأهلي في مواجهة الرجاء المغربي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويستضيف استاد القاهرة المباراة في التاسعة مساءً بين الفريقين.

ويجاور كهربا كل من بيرسي تاو وحسين الشحات.

وتواجد رامي ربيعة مع الأهلي في حافلة الفريق صوب الملعب رغم إصابته في الكتف.

كما عقد أحمد أبو الوفا الطبيب النفسي جلسة مع اللاعبين قبل المباراة.

وجاء تشكيل الأهلي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: محمد هاني – محمد عبد المنعم – محمود متولي – علي معلول

الوسط: عمرو السولية – أليو ديانج – مروان عطية

الهجوم: بيرسي تاو – محمود عبد المنعم "كهربا" – حسين الشحات

وعلى دكة بدلاء الأهلي: علي لطفي – خالد عبد الفتاح – حمدي فتحي – محمد شريف – محمد مجدي "أفشة" – أحمد قندوسي – طاهر محمد طاهر – رأفت خليل.

وخرج من القائمة: رامي ربيعة – برونو سافيو – أيمن أشرف.

وسيلتقي الفريقان مجددا السبت المقبل على مُركب محمد الخامس في الدار البيضاء لخوض لقاء الإياب لحسم هوية المتأهل.