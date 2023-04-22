مؤتمر الشناوي: نريد تحقيق نتيجة مريحة قبل لقاء الإياب.. وتعاهدنا على تجاوز نهائي كأس مصر

السبت، 22 أبريل 2023 - 19:45

كتب : FilGoal

أحمد الشناوي - جايمي باتشيكو

يرى أحمد الشناوي حارس مرمى بيراميدز أن مواجهة ماورمو جالنتس الجنوب إفريقي ستكون في غاية القوة، وشدد على ضرورة تحقيق نتيجة إيجابية قبل لقاء الإياب.

ويستعد بيراميدز للقاء مارومو جالنتس في السادسة مساءً بتوقيت القاهرة غدا الأحد في ذهاب ربع نهائي الكونفدرالية الإفريقية.

وقال الشناوي في المؤتمر الصحفي: "المباراة ستكون غاية في القوة، خاصة وأنه بعد متابعة الفريق المنافس، عرفنا مدى قوته والأداء المتميز الذي قدمه في مسيرته بكأس الكونفدرالية بدليل تصدره لقمة مجموعته ووصوله إلى هذه المرحلة وهو ما يؤكد أنه فريق متميز ويمتلك مجموعة مميزة من اللاعبين في مختلف المراكز".

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وأضاف "الجهاز الفني تابع المنافس في أكثر من مباراة وكذلك لاعبي الفريق والهدف واحد وهو تحقيق نتيجة مريحة قبل رحلة السفر لخوض مباراة الإياب في جنوب إفريقيا".

وأردف "بيراميدز فريق قوي ويمتلك لاعبين على أصحاب خبرة كبيرة وتعاهدنا جميعا على تجاوز مباراة نهائي الكأس سريعا والتركيز في المرحلة المقبلة ونركز حاليا على بطولة الكونفدرالية ولابد من عبور هذا الدور بكل قوة لأن الهدف الأساسي هو تحقيق الكأس بعد وحصد أول بطولة بعد 3 نهائيات مختلفة".

وشدد "الفريق يفتقد بالفعل لجهود المصابين كونهم من العناصر المهمة للفريق ولكن المجموعة بالكامل متحدة وهدفها الفوز بالألقاب وتجاوز الصعوبات متمنيا عودة سريعة وشقاء جميع المصابين في أسرع وقت ممكن".

وجاء موعد المباراتين كالتالي:

الذهاب: 23 أبريل - 6:00 مساء في استاد الدفاع الجوي

الإياب: 30 ابريل - 6:00 مساء في استاد ثوهاياندو

ويبتعد بيراميدز عن فرق شمال إفريقيا المتمثلة في اتحاد المنستير التونسي واتحاد العاصمة الجزائري والجيش الملكي المغربي حتى النهائي.

ويقام ذهاب ربع النهائي في 23 أبريل، على أن يُلعب الإياب في 30 أبريل، يستضيف بيراميدز مواجهة الذهاب، بينما يحل ضيفا في جنوب إفريقيا بمباراة الإياب.

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