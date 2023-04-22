مؤتمر باتشيكو: بيراميدز يستهدف لقب الكونفدرالية.. ونسير خطوة بخطوة رغم الصعوبات

السبت، 22 أبريل 2023 - 19:31

كتب : أحمد الخولي

أحمد الشناوي - جايمي باتشيكو

وضع جايمي باتشيكو المدير الفني لـ بيراميدز هدفا بضرورة الفوز بلقب الكونفدرالية الإفريقية قبل لقاء مارومو جالنتس الجنوب إفريقي.

ويستعد بيراميدز للقاء مارومو جالنتس في السادسة مساءً بتوقيت القاهرة غدا الأحد.

وقال جايمي باتشيكو في المؤتمر الصحفي: "تابعت الفريق المنافس وشاهدت أكثر من مباراة سواء في الدوري أو إفريقيا، ونعلم مدى قوته حيث يؤدي بصورة ممتازة في مسيرته بالكونفدرالية ومتصدر قمة مجموعته رغم موقفه السيء في الدوري بجنوب إفريقيا ولكنه في النهاية منافس قوي وجميع الفرق التي وصلت إلى هذا الدور جميعها قوية ومرشحة لبلوغ المراحل النهائية من البطولة".

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وشدد "ببراميدز هدفه واضح في البطولة وهو الوصول إلى النهائي والفوز باللقب ولابد من التركيز بكل قوة في تلك المرحلة الصعبة التي تتطلب مجهودا مضاعفا من جميع اللاعبين".

وأضاف "الفريق يسير خطوة خطوة في مشواره رغم الصعوبات البالغة والغيابات المؤثرة في صفوفه خلال الفترة الماضية بسبب ضغط المباريات".

وأردف "منذ توليّ مهمة تدريب الفريق قبل 4 أشهر خضنا قرابة 22 مباراة وهو عدد ضخم جدا من اللقاءات في وقت قليل، والجهاز الفني الذي لا يلعب على أرض الملعب أنهك من ضغط اللعب والسفر المتواصل، فكيف هو موقف اللاعبين الذين يتأثرون بشدة ولا يجد وقتا لتدريبهم بالصورة المطلوبة في ظل الضغط والغيابات والإصابات المتواصلة، ولكن في النهاية فخور باللاعبين وهذه المجموعة الممتازة".

وواصل "الفريق يعاني بالفعل من غيابات مؤثرة في صفوفه وعناصر مهمة وأساسية تغيب بسبب الإصابة، ولكنه في ذات الوقت أثق في كل اللاعبين وقدرتهم على تعويض الغيابات وأي لاعب يحصل على الفرصة يؤدي المطلوب منه ويظهر بأفضل صورة ممكنة ويثق في أنهم سيواصلون المسيرة بكل قوة متمنيا عودة المصابين واكتمال الصفوف في أسرع وقت ممكن".

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وجاء موعد المباراتين كالتالي:

الذهاب: 23 أبريل - 6:00 مساء في استاد الدفاع الجوي

الإياب: 30 ابريل - 6:00 مساء في استاد ثوهاياندو

ويبتعد بيراميدز عن فرق شمال إفريقيا المتمثلة في اتحاد المنستير التونسي واتحاد العاصمة الجزائري والجيش الملكي المغربي حتى النهائي.

ويقام ذهاب ربع النهائي في 23 أبريل، على أن يُلعب الإياب في 30 أبريل، يستضيف بيراميدز مواجهة الذهاب، بينما يحل ضيفا في جنوب إفريقيا بمباراة الإياب.

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