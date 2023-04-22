كلوب: المربع الذهبي ليس في أيدينا.. وما حدث أمام نوتنجهام كان غريبا

تحلى يورجن كلوب المدير الفني لـ ليفربول، بالواقعية، عند سؤاله عن إمكانية دخول فريقه المربع الذهبي.

ليفربول حقق فوزا صعبا على ضيفه نوتنجهام فورست بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الجولة 32 للدوري الإنجليزي.

وصرّح كلوب بعد المباراة: "كانت مباراة صعبة أمام فريق متكتل. الشوط الأول كان صعبًا للغاية ولم نخلق فرصًا كثيرة، لكننا أيضًا لم نسمح لهم بخلقها وهذا كان مهمًا".

وتابع: "تحتاج دائمًا أن تدخل المباراة بشكلٍ جيد لتستطيع السيطرة عليها".

وأشار: "كل الأهداف سُجلت من ركلات حرة وهذا غريب. نستحق النقاط الثلاث، هذا أهم شيء حاليًا".

وعن ثنائية ديوجو جوتا: "الأهداف تعطي جوتا الدفعة والثقة، أهدر فرصة كانت أسهل من الهدفين، لكن هدفه الثاني كان مميزًا للغاية".

وأضاف: "استقبلنا هدفين بسهولة كبيرة، في مباريات مماثلة يجب أن تكون مستحوذًا".

وأوضح: "بصراحة الإنهاء في المراكز الأربع الأولى لا يمت لنا بصلة حاليًا، سنرى ما سيحدث خلال عدة أسابيع. ليس لدينا سيطرة على نتائج البقية".

وأتم: "نسير مباراة بمباراة، سنواجه وست هام وهو منافس صعب للغاية، أنا سعيد بفوزنا بالنقاط الثلاث اليوم".

















































وسجّل محمد صلاح هدف ليفربول الثالث الذي انتصر به الفريق للمباراة الثانية على التوالي.

ورفع ليفربول رصيده إلى 50 نقطة في المركز السابع.

فيما تجمّد رصيد نوتنجهام فورست عند 27 نقطة في المركز 19 -قبل الأخير-.

وأكمل ليفربول 4 مباريات متتالية دون هزيمة لأول مرة منذ كأس العالم.

ولم يخسر ليفربول على ملعبه أمام نوتنجهام منذ عام 1969 تحت قيادة التاريخي بيل شانكلي.