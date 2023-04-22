البلجيكي سيواجه يوفنتوس.. إلغاء عقوبة إيقاف لوكاكو بعد الهتافات العنصرية ضده

ألغى الاتحاد الإيطالي عقوبة إيقاف روميلو لوكاكو مهاجم إنتر قبل خوض إياب نصف نهائي كأس إيطاليا والذي أصدره أمس الجمعة.

وكان الاتحاد الإيطالي رفض الاستئناف الذي تقدم به إنتر على قرار إيقاف لوكاكو لمباراة واحدة بعد رده على الهتافات العنصرية لجماهير يوفنتوس ضده. (طالع التفاصيل)

وبذلك سيشارك الدولي البلجيكي في إياب نصف النهائي ضد يوفنتوس، بعد نهاية الذهاب بالتعادل 1-1.

وقال جابريل جرافينا رئيس الاتحاد الإيطالية لوكالة الأنباء الإيطالية: "يجوز للاتحاد، بناءً على اقتراح من المجلس الاتحادي أيضا، منح العفو إذا تم تنفيذ نصف مدة العقوبة على الأقل. مبدأ مكافحة جميع أشكال العنصرية هو عنصر أساسي في النظام الرياضي".

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مباراة انتهت بإثارة كبيرة



يوفنتوس يتقدم وإنتر يتعادل وأحداث مثيرة للجدل في نهاية اللقاء



شاهد الهدفين#يوفنتوس_إنتر#كأس_إيطاليا pic.twitter.com/25KCg5YSw4 — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) April 4, 2023

وشهدت مباراة الذهاب من نصف نهائي كأس إيطاليا أحداثا مثيرة في النهاية، فسجل لوكاكو هدف من ركلة جزاء ومن ثم أشار لجمهور يوفنتوس بسبب الهتافات العنصرية الموجهة له ما جعل الحكم يشهر في وجهه بطاقة صفراء ثانية ومن ثم حمراء.

وعقب إطلاق صافرة النهاية نشبت مشادة بين لاعبي الفريقين طُرد على إثرها خوان كوادرادو ظهير يوفنتوس وسمير هاندانوفيتش حارس إنتر.

الاتحاد الإيطالي أعلن بعد ذلك منع الحضور الجماهيري في المدرج الجنوبي لملعب يوفنتوس خلال مباراة نابولي في الدوري، ومن ثم أسقط القرار بعد الاستئناف الذي تقدم به البيانكونيري.

وسيلتقي إنتر مع يوفنتوس مجددا في الإياب يوم 26 أبريل المقبل على ملعب جوسيبي مياتزا.