رفض استئناف إنتر على طرد لوكاكو ضد يوفنتوس بعد الهتافات العنصرية ضده

رفضت الاتحاد الإيطالي لكرة القدم الاستئناف الذي تقدم به إنتر ميلان على قرار إيقاف مهاجمه روميلو لوكاكو لمباراة واحدة بعد رده على الهتافات العنصرية لجماهير يوفنتوس ضده.

روميلو لوكاكو النادي : إنتر إنتر

وبذلك لن يكون المهاجم البلجيكي متاحا للعب في مباراة إنتر المقبلة ضد يوفنتوس في إياب نصف نهائي كأس إيطاليا.

وكان لوكاكو طُرد بعد رده على الهتافات العنصرية لجماهير يوفنتوس بالإشارة لهم كذلك بالصمت وحصل على بطاقة صفراء ثانية بعدما كان حصل على الأولى خلال المباراة.

يذكر أنه كان قد تقرر إغلاق مدرج جماهير يوفنتوس الذي وجه الهتافات العنصرية للوكاكو لمدة مباراة لكن تم إلغائه بعد استئناف البيانكونيري.

وكانت مباراة الذهاب انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.