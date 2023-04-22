بسالة حارس كريستال تعرقل إيفرتون.. ليستر ينجو مؤقتا وفولام يجتاز ليدز

تعادل كريستال بالاس مع ضيفه إيفرتون بدون أهداف في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الأسبوع الثاني والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

شهدت المباراة تألق سام جونستون حارس مرمى كريستال بالاس الذي خرج بـ 5 تصديات.

وتعرض ميسون هولجيت مدافع إيفرتون للطرد بالإنذار الثاني في الدقيقة 80.

ويحتل كريستال بالاس المركز الثاني عشر برصيد 37 نقطة من 32 مباراة، فيما يحتل إيفرتون المركز الثامن عشر المؤدي للهبوط بـ 28 نقطة من 32 مباراة، بفارق الأهداف عن ليستر سيتي.

ليستر بدوره خرج من منطقة الهبوط بالفوز على ولفرهامبتون بهدفين مقابل هدف وحيد، ليحتل المركز السابع عشر.

وتقدم ماتيوس كونيا لصالح الذئاب في الدقيقة 13، فيما تعادل كيليتشي إياناتشو من ركلة جزاء في الدقيقة 36، وفي الدقيقة 75 سجل تيموتي كاستاني هدف الفوز.

الخسارة تركت ولفرهامبتون في المركز الثالث عشر برصيد 34 نقطة، بفارق نقطة عن بورنموث الرابع عشر الذي يلاقي وست هام يونايتد غدا الأحد.

وفاز فولام على ليدز بنفس النتيجة، حيث سجل له هاري ويلسون في الدقيقة 58 وأندرياس بيريرا في الدقيقة 72، فيما سجل جواو بالينيا هدف ليدز الوحيد بالخطأ في مرماه في الدقيقة 79.

الفوز رفع رصيد فولام إلى 45 نقطة في المركز التاسع، فيما تجمد رصيد ليدز عند 29 نقطة في المركز السادس عشر.

وتعادل أستون فيلا مع برينتفورد بهدف لكل فريق، حيث تقدم إيفان توني لبرينتفورد في الدقيقة 65، وفي الدقيقة 87 تعادل دوجلاس لويز.

بذلك يحتل أستون فيلا المركز السادس برصيد 51 نقطة، بفارق نقطة ومباراة عن ليفربول السابع، فيما يحتل برينتفورد المركز العاشر برصيد 44 نقطة.