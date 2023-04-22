حسمها صلاح.. ليفربول ينهي مقاومة نوتنجهام ويقربه أكثر من الهبوط

السبت، 22 أبريل 2023 - 18:08

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول

فاز ليفربول على ضيفه نوتنجهام فورست بثلاثة أهداف مقابل هدفين في ملعب أنفيلد، بالجولة 32 للدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجّل محمد صلاح هدف ليفربول الثالث الذي انتصر به الفريق للمباراة الثانية على التوالي.

ورفع ليفربول رصيده إلى 50 نقطة في المركز السابع.

فيما تجمّد رصيد نوتنجهام فورست عند 27 نقطة في المركز 19 -قبل الأخير-.

وأكمل ليفربول 4 مباريات متتالية دون هزيمة لأول مرة منذ كأس العالم.

ولم يخسر ليفربول على ملعبه أمام نوتنجهام منذ عام 1969 تحت قيادة التاريخي بيل شانكلي.

ثلاثي هجومي ثابت

لم يعدّل يورجن كلوب المدير الفني لـ ليفربول على التشكيل الذي سحق ليدز يونايتد الأسبوع الماضي.

فواصل الألماني الدفع بالثلاثي محمد صلاح، وديوجو جوتا، وكودي جاكبو في خط الهجوم.

في المقابل عوّل ستيف كوبر مدرب نوتنجهام على طريقة 3-4-3 بوجود كيلور نافاس في حراسة المرمى، ونيكو ويليامز كظهير أيمن، والنيجيري تايو أونيي كمهاجم وحيد.

إثارة الشوط الثاني

لم يعرف الشوط الأول أي اهتزاز للشباك، فانتظر الفريقان حتى العودة من غرفة خلع الملابس لافتتاح التسجيل.

وافتتح جوتا الأهداف لـ ليفربول في الدقيقة 47 بعد تمريرة من البرازيلي فابينيو.

لكن ويليامز -لاعب ليفربول السابق- أدرك التعادل للضيوف في الدقيقة 51 ورفض الاحتفال.

جوتا واصل التألق، فأعاد ليفربول إلى التقدم في الدقيقة 54 بتسديدة يسارية جميلة.

ليكون جوتا قد سجل في مباراتين 4 أهداف بعد أن غاب عن التسجيل طوال الموسم.

وأقحم كلوب الثنائي داروين نونيز وتياجو ألكانتارا بدلا من جاكبو وفابينيو في الدقيقة 60

فرحة ليفربول لم تدم طويل، فسجل مورجان جيبس وايت هدف التعادل في الدقيقة 67.

لكن صلاح سجل هدف الفوز في الدقيقة 70 بعد عرضية ترينت أليكساندر أرنولد.

ورفع صلاح رصيده إلى 15 هدفا في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، و26 في مختلف المسابقات.

وشارك لويس دياز وجيمس ميلنر، بدلا من جوتا وكورتيس جونس في الدقيقة 81.

وكاد أن يسجل نونيز من كرة طائشة في الثواني الأخيرة لكنها مرت بجوار القائم بقليل.

محمد صلاح ليفربول الدوري الإنجليزي
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