حسمها صلاح.. ليفربول ينهي مقاومة نوتنجهام ويقربه أكثر من الهبوط

فاز ليفربول على ضيفه نوتنجهام فورست بثلاثة أهداف مقابل هدفين في ملعب أنفيلد، بالجولة 32 للدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجّل محمد صلاح هدف ليفربول الثالث الذي انتصر به الفريق للمباراة الثانية على التوالي.

ورفع ليفربول رصيده إلى 50 نقطة في المركز السابع.

فيما تجمّد رصيد نوتنجهام فورست عند 27 نقطة في المركز 19 -قبل الأخير-.

وأكمل ليفربول 4 مباريات متتالية دون هزيمة لأول مرة منذ كأس العالم.

ولم يخسر ليفربول على ملعبه أمام نوتنجهام منذ عام 1969 تحت قيادة التاريخي بيل شانكلي.

298 مباراة 🏟 183 هدفا ⚽ 69 تمريرة حاسمة 🎯 صلاح وليفربول.. "قصة للتاريخ" 🇪🇬🔴👑 pic.twitter.com/PCcYJvLKs4 — FilGoal (@FilGoal) April 22, 2023

ثلاثي هجومي ثابت

لم يعدّل يورجن كلوب المدير الفني لـ ليفربول على التشكيل الذي سحق ليدز يونايتد الأسبوع الماضي.

فواصل الألماني الدفع بالثلاثي محمد صلاح، وديوجو جوتا، وكودي جاكبو في خط الهجوم.

محمد صلاح دخل ملعب أنفيلد قبل مواجهة نوتينجهام رفقة ليو نجل ستيفن جيرارد أسطورة ليفربول. 🔴🇪🇬👑 🗣️ جيرارد لصلاح في تصريح سابق: نجلي يحبك كثيرا، يحبك أكثر مني، أنت الشخص الوحيد الذي يحبه أكثر مني اليوم ليو برفقة صلاح قبل مباراة ليفربول ونوتنجهام في ملعب أنفيلد pic.twitter.com/tMw6Tosyua — FilGoal (@FilGoal) April 22, 2023

في المقابل عوّل ستيف كوبر مدرب نوتنجهام على طريقة 3-4-3 بوجود كيلور نافاس في حراسة المرمى، ونيكو ويليامز كظهير أيمن، والنيجيري تايو أونيي كمهاجم وحيد.

تشكيل ليفربول – كلوب يحافظ على قوام سداسية ليدز ضد نوتينجهام بقيادة صلاح. 📋🔴#السبت_الكروي pic.twitter.com/MYnMcVUiMN — FilGoal (@FilGoal) April 22, 2023

إثارة الشوط الثاني

لم يعرف الشوط الأول أي اهتزاز للشباك، فانتظر الفريقان حتى العودة من غرفة خلع الملابس لافتتاح التسجيل.

وافتتح جوتا الأهداف لـ ليفربول في الدقيقة 47 بعد تمريرة من البرازيلي فابينيو.

لكن ويليامز -لاعب ليفربول السابق- أدرك التعادل للضيوف في الدقيقة 51 ورفض الاحتفال.

جوتا واصل التألق، فأعاد ليفربول إلى التقدم في الدقيقة 54 بتسديدة يسارية جميلة.

ليكون جوتا قد سجل في مباراتين 4 أهداف بعد أن غاب عن التسجيل طوال الموسم.

وأقحم كلوب الثنائي داروين نونيز وتياجو ألكانتارا بدلا من جاكبو وفابينيو في الدقيقة 60

فرحة ليفربول لم تدم طويل، فسجل مورجان جيبس وايت هدف التعادل في الدقيقة 67.

لكن صلاح سجل هدف الفوز في الدقيقة 70 بعد عرضية ترينت أليكساندر أرنولد.

السيدات والسادة.. رقم تاريخي جديد للملك. 👑👏👏👏 محمد صلاح يصبح سادس أكثر لاعب سجل في تاريخ ليفربول في مختلف المسابقات بالتساوي مع روبي فاولر برصيد183 هدفا. 🇪🇬👑❤️ pic.twitter.com/Sg0ypRDNHT — FilGoal (@FilGoal) April 22, 2023

ورفع صلاح رصيده إلى 15 هدفا في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، و26 في مختلف المسابقات.

"مو" وصل لهدفه الـ 16 مع الريدز هذا الموسم في البريميرليج. 🔴🔥 ▪محمد صلاح هو أول لاعب من ليفربول يسجل في ست مباريات متتالية على أرضه منذ أن فعلها هو أيضا في عام 2018. 🇪🇬👑 pic.twitter.com/9sTIKJKYH5 — FilGoal (@FilGoal) April 22, 2023

وشارك لويس دياز وجيمس ميلنر، بدلا من جوتا وكورتيس جونس في الدقيقة 81.

وكاد أن يسجل نونيز من كرة طائشة في الثواني الأخيرة لكنها مرت بجوار القائم بقليل.