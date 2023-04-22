صلاح يعادل فاولر ويقترب من جيرارد.. ويعادل رقمه في أنفيلد من 2018

السبت، 22 أبريل 2023 - 18:02

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول

سجل محمد صلاح هدفا ضد نوتنجهام فورست في الجولة 32 من الدوري الإنجليزي وعادل روبي فاولر.

وتقدم ليفربول بالهدف الثالث للريدز بعد ركلة ثابتة نفذها ترينت ألكسندر أرنولد في الدقيقة 70.

وأصبح صلاح السادس في ترتيب هدافي ليفربول تاريخيا بجميع المسابقات برصيد 183 هدفا بالتساوي مع روبي فاولر.

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وسجل صلاح أهدافه الـ 183 في 297 مباراة مقابل 369 مباراة للهداف الإنجليزي.

وبات صلاح على مُقربة من معادلة ستيفن جيرارد الذي سجل 186 هدفا في 710 مباراة بقميص الريدز في جميع المسابقات.

ويعد الويلزي أيان راش الهداف التاريخي للريدز برصيد 346 هدفا في جميع المسابقات.

وعزز صلاح رصيده التهديفي في الدوري الإنجليزي برصيد 134 هدفا بقميص الريدز.

وأصبح صلاح أول لاعب يسجل في أنفيلد في 6 مباريات متتالية في جميع المسابقات منذ أن حقق الرقم بنفسه في 2018.

وسجل صلاح ضد إيفرتون وريال مدريد وولفرهامبتون ومانشستر يونايتد وأرسنال ونوتنجهام فورست.

ووصل صلاح للهدف السادس عشر له في الدوري الإنجليزي الممتاز في المركز الرابع بترتيب الهدافين.

ويفصله 3 أهداف فقط عن معادلة رقمه الأقل تهديفيا في الدوري الإنجليزي برصيد 19 هدفا والذي حققه موسم 2019-2020.

محمد صلاح ليفربول الدوري الإنجليزي
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