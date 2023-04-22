دوري أبطال إفريقيا - الوداد يخسر من سيمبا بهدف.. والحسم في المغرب

السبت، 22 أبريل 2023 - 17:09

كتب : FilGoal

الوداد وسيمبا

خسر الوداد من سيمبا بهدف دون رد ضمن ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وسجل جون أوثوس هدف المباراة الوحيدة عند الدقيقة 31 في المباراة التي أقيمت في العاصمة التنزانية.

وسيطر لاعبو الوداد على النصف ساعة الأول من المباراة ولكن دون خطورة حقيقية على مرمى أصحاب الأرض.

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واستغل جون أوثوس ارتباك دفاع الوداد ونجح في تسجيل هدف سيمبا في الربع الأخير من الشوط الأول للمباراة.

وحاول الوداد بقيادة خوان كارلوس جاريدو التماسك في الشوط الثاني أمام ضغط سيمبا الباحث عن تسجيل الهدف الثاني.

ويسعى الوداد لتعويض خسارة الذهاب عندما يلعب الفريقين بالمغرب نهاية الأسبوع الجاري.

ويحل سيمبا ضيفا على الوداد يوم الجمعة المقبل ضمن إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

يذكر أن الوداد يحمل لقب النسخة الماضية من دوري أبطال إفريقيا عقب فوزه على الأهلي بهدفين دون رد.

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