تحقق حلمه بمرافقة أكثر من يحبه.. نجل جيرارد مع صلاح قبل لقاء ليفربول ونوتنجهام

حقق ليو نجل جيرارد أسطورة ليفربول حلمه ورافق محمد صلاح قبل انطلاق مواجهة نوتنجهام فورست.

ويستضيف ليفربول منافسه نوتنجهام اليوم السبت في ملعب أنفيلد في الجولة 31 من الدوري الإنجليزي.

واصطحب صلاح الطفل ليو نجل جيرارد أثناء دخوله إلى ملعب آنفيلد قبل انطلاق مواجهة الريد ونوتنجهام.

أسطورة ليفربول كشف عن عشق نجله لمحمد صلاح نجم الفريق الحالي.

ونشر حساب ليفربول على تويتر مقطع قصير في وقت سابق من حوار صلاح وجيرارد أوضح فيه جيرارد حب نجله ليو للنجم المصري.

وسأل صلاح جيرارد عن لاعبه المفضل، فرد أسطورة ليفربول قائلا: "عندما كنت صغيرا كان جون بارنز، بارنز كان مثلك، لاعب مهاري يمكنه تسجيل الأهداف بمهارته الفردية مثلما تفعل حاليا".

وأضاف "لقد كان لاعبا حاسما، يمكنه تغيير شكل المباراة، وقيادة فريقه للفوز".

🗣️ صلاح لجيرارد: من لاعبك المفضل حاليا؟ جيرارد: أنت.. لابد أن يكون أنت لأن ابني ليو مهووس بك، إنه يحبك أكثر مني". "أنت الإنسان الوحيد الذي يحبه أكثر مني، أنا رقم 2 بالنسبة له" pic.twitter.com/DyyJGwnjxQ — FilGoal (@FilGoal) March 9, 2023

وحين سأل صلاح جيرارد عن لاعبه المفضل في الوقت الحالي، قال ستيفن "أنت.. لابد أن يكون أنت لأن ابني ليو مهووس بك، إنه يحبك أكثر مني".

وقضى جيرارد أكثر من 20 عاما مع ليفربول قبل أن يرحل لصفوف لوس أنجلوس جلاكسي الأمريكي ثم يعتزل كرة القدم.