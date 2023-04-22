مجموعة مصر - مابيدي مدربا لـ مالاوي خلفا للروماني مارينيك

السبت، 22 أبريل 2023 - 15:59

كتب : محمد عبد العظيم

محمد صلاح - منتخب مصر - مالاوي

كلف الاتحاد المالاوي لكرة القدم المدرب المحلي باتريك مابيدي بتولي تدريب منتخب بلاده خلفا للروماني ماريو مارينيكا.

وتواجد منتخب مالاوي في التصفيات كأس أمم إفريقيا مع منتخب مصر في المجموعة حيث فاز الفراعنة ذهابا بهدفين دون مقابل وإيابا بأربعة أهداف.

وأعلن الاتحاد المالاوي تعيين باتريك مابيدي مدربا مؤقتا لمنتخب مالاوي حتى سبتمبر 2023.

أخبار متعلقة:
مؤتمر تشافي: سيميوني يقوم بعمل غير عادي مع أتليتكو.. وماذا عن ميسي؟ سيميوني: تحسين الدفاع أضاف قيمة لعمل تشافي.. أحب برشلونة هذا رحيل أحداد وقدوم الهداف.. ماذا اختلف في الرجاء قبل مواجهة الأهلي "يذكرني بـ إنييستا".. قائمة برشلونة ضد أتليتكو مدريد تشهد تواجد لاعبا في سن 15 عاما

وأوضح أن مابيدي سيقود منتخب مالاوي خلال مواجهتي إثيوبيا في شهر يونيو المقبل وغينيا في شهر سبتمبر من العام الجاري.

وعمل مابيدي كمدرب مساعد في الجهاز الفني لمنتخب مالاوي منذ مايو الماضي إضافة إلى عمله كمدرب لمنتخب الشباب المالاوي منذ عام 2020.

الروماني ماريو مارينيكا كشف في وقت سابق عن اتفاقه مع اتحاد الكرة المالاوي على عدم تجديد تعاقده.

وقال مارينيكا في تصريحات لـ FilGoal.com: "اتفقت مع اتحاد مالاوي على عدم تجديد تعاقدي لتدريب المنتخب".

وأضاف "عقدي الحالي ينتهي في 30 إبريل ولا توجد مباريات حتى هذه الفترة لذلك أنا في إجازة".

وأتم "الرغبة كانت مشتركة مع الاتحاد المالاوي على عدم تجديد التعاقد".

وتولى مارينكا مهمة تدريب منتخب مالاوي في ديسمبر 2021، ليخوض مع المنتخب 15 مباراة بين تصفيات إفريقيا وأمم إفريقيا ومواجهات ودية.

حقق منتخب مالاوي تحت قيادته ثلاث انتصارات (مع فوزين اعتباريين أمام زيمبابوي) وستة تعادلات وتلقى ست هزائم.

ووصل مالاوي إلى ثمن نهائي أمم إفريقيا الأخيرة قبل أن تتلقى الخسارة أمام المغرب بهدفين مقابل هدف واحد.

منتخب مصر مالاوي
نرشح لكم
رحيل أحداد وقدوم الهداف.. ماذا اختلف في الرجاء قبل مواجهة الأهلي الناهيري: مواجهة الأهلي ليست سهلة.. لكن نسعى لنتيجة إيجابية مواعيد مباريات اليوم السبت 22-4-2023 والقنوات الناقلة.. الأهلي وليفربول وريال مدريد طريق الأهلي - بصافرة مصرية.. الترجي يعود بفوز ثمين من الجزائر أمام شبيبة القبائل التعادل يحكم.. تاريخ مواجهات الأهلي والرجاء قبل القمة الإفريقية العاشرة مران الأهلي - محاضرة في ختام الاستعدادات للقاء الرجاء.. وكريستو وربيعة يواصلان التأهيل تشكيل أبطال إفريقيا - ثنائي في هجوم شبيبة القبائل.. وبن حمودة يقود الترجي خدمة في الجول - أماكن الدخول وموعد فتح وغلق بوابات مباراة الأهلي والرجاء
أخر الأخبار
تحقق حلمه بمرافقة أكثر من يحبه.. نجل جيرارد مع صلاح قبل لقاء ليفربول ونوتنجهام 16 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مجموعة مصر - مابيدي مدربا لـ مالاوي خلفا للروماني مارينيك 58 دقيقة | الكرة الإفريقية
استراحة الدوري الإنجليزي – ليفربول (0) - (0) نوتنجهام.. تعادل سلبي مستمر ساعة | الدوري الإنجليزي
مؤتمر تشافي: سيميوني يقوم بعمل غير عادي مع أتليتكو.. وماذا عن ميسي؟ ساعة | الكرة الأوروبية
تشكيل ليفربول – كلوب يحافظ على قوام سداسية ليدز ضد نوتنجهام ساعة | الدوري الإنجليزي
سيميوني: تحسين الدفاع أضاف قيمة لعمل تشافي.. أحب برشلونة هذا 2 ساعة | الدوري الإسباني
رحيل أحداد وقدوم الهداف.. ماذا اختلف في الرجاء قبل مواجهة الأهلي 3 ساعة | الكرة المصرية
"يذكرني بـ إنييستا".. قائمة برشلونة ضد أتليتكو مدريد تشهد تواجد لاعبا في سن 15 عاما 3 ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كرة طائرة - الأهلي (2) (13-15) (2) الزمالك.. الأبيض بطل الدوري 2 مدافع سموحة يكشف ما حدث بينه وبين الشناوي قبل طرد حارس الأهلي 3 انتهت نهائي كأس السلة - الأهلي (72)-(65) الزمالك.. الكأس أحمر 4 مصدر من الأهلي لـ في الجول: نريد تفسير 8 نقاط من لجنة الانضباط واتحاد الكرة في عقوبة كهربا