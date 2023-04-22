مجموعة مصر - مابيدي مدربا لـ مالاوي خلفا للروماني مارينيك

كلف الاتحاد المالاوي لكرة القدم المدرب المحلي باتريك مابيدي بتولي تدريب منتخب بلاده خلفا للروماني ماريو مارينيكا.

وتواجد منتخب مالاوي في التصفيات كأس أمم إفريقيا مع منتخب مصر في المجموعة حيث فاز الفراعنة ذهابا بهدفين دون مقابل وإيابا بأربعة أهداف.

وأعلن الاتحاد المالاوي تعيين باتريك مابيدي مدربا مؤقتا لمنتخب مالاوي حتى سبتمبر 2023.

وأوضح أن مابيدي سيقود منتخب مالاوي خلال مواجهتي إثيوبيا في شهر يونيو المقبل وغينيا في شهر سبتمبر من العام الجاري.

وعمل مابيدي كمدرب مساعد في الجهاز الفني لمنتخب مالاوي منذ مايو الماضي إضافة إلى عمله كمدرب لمنتخب الشباب المالاوي منذ عام 2020.

الروماني ماريو مارينيكا كشف في وقت سابق عن اتفاقه مع اتحاد الكرة المالاوي على عدم تجديد تعاقده.

وقال مارينيكا في تصريحات لـ FilGoal.com: "اتفقت مع اتحاد مالاوي على عدم تجديد تعاقدي لتدريب المنتخب".

وأضاف "عقدي الحالي ينتهي في 30 إبريل ولا توجد مباريات حتى هذه الفترة لذلك أنا في إجازة".

وأتم "الرغبة كانت مشتركة مع الاتحاد المالاوي على عدم تجديد التعاقد".

وتولى مارينكا مهمة تدريب منتخب مالاوي في ديسمبر 2021، ليخوض مع المنتخب 15 مباراة بين تصفيات إفريقيا وأمم إفريقيا ومواجهات ودية.

حقق منتخب مالاوي تحت قيادته ثلاث انتصارات (مع فوزين اعتباريين أمام زيمبابوي) وستة تعادلات وتلقى ست هزائم.

ووصل مالاوي إلى ثمن نهائي أمم إفريقيا الأخيرة قبل أن تتلقى الخسارة أمام المغرب بهدفين مقابل هدف واحد.