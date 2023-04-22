تشكيل ليفربول – كلوب يحافظ على قوام سداسية ليدز ضد نوتنجهام
السبت، 22 أبريل 2023 - 15:03
كتب : FilGoal
حافظ يورجن كلوب المدير الفني لليفربول على تشكيل فريقه الذي خاض به لقاء ليدز يونايتد الأخير وذلك في مواجهة نوتنجهام.
ويستضيف ليفربول منافسه نوتنجهام اليوم السبت في ملعب أنفيلد في الجولة 31 من الدوري الإنجليزي.
وكان ليفربول اكتسح ليدزف ي الجولة الماضية بستة أهداف لهدف.
وجاء التشكيل كالتالي:
في حراسة المرمى: أليسون بيكر
في الدفاع: أندرو روبرتسون- فيرجيل فان دايك- إبراهيما كوناتي- ترينت ألكسندر أرنولد
في الوسط: فابينيو- جوردان هندرسون- كورتيس جونز
في الهجوم: ديوجو جوتا- كودي جاكبو- محمد صلاح
ويحتل ليفربول المركز الثامن في الترتيب بـ47 نقطة.
فيما يأتي نوتنجهام في المركز الـ18 بـ27 نقطة.
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