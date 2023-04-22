رحيل أحداد وقدوم الهداف.. ماذا اختلف في الرجاء قبل مواجهة الأهلي

يشهد الدور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا مواجهة مكررة بين الأهلي والرجاء المغربي.

ويستضيف الأهلي فريق الرجاء مساء السبت على استاد القاهرة في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويحل الأهلي ضيفا على الرجاء يوم 29 من الشهر ذاته.

الأهلي واجه الرجاء في ربع نهائي النسخة الماضية من دوري أبطال إفريقيا وحسم التأهل عقب الفوز 3-2 في مجموع المباراتين.

وأكمل الأهلي مشواره في السنخة الماضية حتى خسر المباراة النهائية على يد الوداد بهدفين دون رد.

الرجاء يدخل النسخة الحالية من دوري أبطال إفريقيا بوجه مغاير تماما بعدما أحدث تعديلات جذرية في قوام الفريق.

تعديلات جذرية

بدأ الرجاء في ترتيب أوراقه بالتعاقد مع المدرب التونسي المخضرم منذر الكبير المدرب السابق لمنتخب تونس.

منذر الكبير الذي يعرف أجواء المنافسات الإفريقية جيدا سيقود الرجحاء أمام الأهلي بعدما تواجد رشيد الطاووسي في نسخة العام الماضي.

ويقدم الكبير مستويات مميزة مع الرجاء على سمتوى دوري أبطال إفريقيا بعدما قاد فريقه لتصدر ترتيب المجموعة الثالثة.

5 انتصارات وتعادل وحيد خلال 6 مباريات خاضها الرجاء تحت قيادة الكبير في دور المجموعات جعلته منافسا قويا في السنخة الحالية من المسابقة.

الكبير قال في المؤتمر الصحفي قبل المباراة: "ستكون مباراة بين فريقين متشابهين، فالأهلي لديه جمهور كبير والرجاء كذلك.

وأضاف "ستكون هذه المباراة كبيرة ومميزة ومليئة بالمواجهات بين اللاعبين".

وأوضح "الرجاء في المباريات الكبرى يتحول، ويزداد مستواه فرديا وجماعيا، واللاعبون يملكون حافزا إضافيا في هذا النوع من المباريات".

وتابع "مررنا بصعوبات كبيرة ولكن الرجاء دائما في المواجهات الكبرى يقدم أفضل ما عنده".

وواصل "يجب أن نواصل في نفس الاتجاه، فالرجاء يملك لاعبين كبار قادرين على التحدي".

وأكمل الكبير "ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا هو تجمع لأفضل 8 فرق في القارة، والمباراة ستكون صعبة على الفريقين".

وأضاف "نحن مطالبون بتقديم أفضل ما لدينا فرديا وجماعيا. الرجاء يتميز بقوة المنظومة والروح الانتصارية".

واختتم "جمهورنا حافز لنا وهو مدرسة في التشجيع. نحن معتادون نفسيا على الجماهير الغفيرة، وكل همنا إرضاء الجماهير الخضراء".

تعاقدات بالجملة

أبرم الرجاء مجموعة كبيرة من التعاقدات بداية الموسم الحالي وتعاقدت إدارة عزيز البداروي مع اسماء تملك الخبرة في المناسفات الإفريقية على غرار الجزائري عبد الرؤوف بن غيث لاعب الترجي السابق.

وتعاقد الرجاء بداية الموسم مع كل من: مهدي بوكاسي، يسري بوزوق، زكرياء حدراف، يوسف لحويزي، محمود بن تايك، عبد الحي فورصي، حمزة خابا، حمزة مجاهد، وليد الصبار، عبد الرؤوف بن غيث، بيتر ويلسون، أكسيل مايي، روجر أهولو

وتعد صفقة التعاقد مع المهاجم حمزة خابا المعار من العربي القطري حتى نهاية الموسم الحالي الصفقة الأكبر في صفوف الرجاء.

صاحب الـ 26 عاما سجل 5 أهداف وصنع آخر خلال 6 مباريات بدور المجموعات ويعد العنصر الأبرز في صفوف الرجاء.

كما يظهر الجناح السريع زكريا الهبطي ضمن الأسماء البارزة في تشكيل المدرب منذر الكبير ويعول عليه كثيرا أمام الأهلي.

حمزة خابا قال عن المباراة "لدينا مجموعة متجانسة ونعرف ما يجب علينا فعله ونعرف ماذا ينتظر منا جمهور الرجاء".

وأضاف "الكل يعرف دوره جيدا سواء اللاعبين أو الجهاز الفني. وبإذن الله سنخرج من المباراة بنتيجة إيجابية".

وتابع "مسابقة دوري أبطال إفريقيا تعني لنا الكثير، ونتمنى أن نكون عند حسن ظن الجميع".

أبرز الراحلين

الرجاء حافظ على تواجد أنس الزنيتي حارس المرمى المخضرم لكنه خسر جهود حميد أحداد مهاجم الزمالك السابق الذي انتقل لصفوف الوداد.

كذلك انتقل الدولي الكونغولي فابريس لواما نجوما لصفوف الهلال السوداني بعدما كان أحد العناصر المؤثر في صفوف الرجاء.

4 غيابات

موقع "لو سبورت 360" المغربي، ذكر أن الرباعي زكريا حدراف وعبد الصمد البدوري وعبد الرؤوف بن غيث والحسين راحيمي، سيغيب عن مباراة الذهاب.

بعثة الرجاء وصلت إلى القاهرة من دون تواجد الرباعي الذي خرج من حسابات منذر الكبير مدرب الفريق لأسباب مختلفة.

تاريخ المواجهات

8 مباريات في دوري الأبطال ولقاء وحيد في كأس السوبر الإفريقي جمعا الأهلي والرجاء قاريا. (طالع التفاصيل)