التعادل يحكم.. تاريخ مواجهات الأهلي والرجاء قبل القمة الإفريقية العاشرة

السبت، 22 أبريل 2023 - 00:50

كتب : FilGoal

الأهلي - الرجاء

يلتقي الأهلي والرجاء المغربي للمرة العاشرة في تاريخهما خلال المسابقات الإفريقية.

ويحل الرجاء ضيفا على الأهلي باستاد القاهرة في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا في التاسعة مساءً.

8 مباريات في دوري الأبطال ولقاء وحيد في كأس السوبر الإفريقي جمعا الأهلي والرجاء قاريا.

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ويسيطر التعادل على مواجهات الفريقين، فانتصر الأهلي في مباراتين ومثلهما للرجاء، وحسم التعادل نتيجة 5 مباريات.

وسجل كل فريق 10 أهداف في شباك الآخر.

FilGoal.com يستعرض معكم تاريخ مواجهات الفريقين

دوري أبطال إفريقيا 1999

اللقاء الأول بين الأهلي والرجاء جاء في دور المجموعات.

فاز الرجاء في القاهرة بهدف دون رد.

وفي الإياب بالمغرب تعادل الأهلي بنتيجة 1-1 بفضل هدف محمد فاروق.

الهدف لم يكن كافيا لتأهل الأهلي للنهائي حيث كان يتأهل بطل المجموعة مباشرة آنذاك للمباراة النهائية.

دوري أبطال إفريقيا 2002

التقى الفريقان مجددا في دور المجموعات، في المغرب انتصر الرجاء بهدفين مقابل هدف والذي سجله أحمد بلال.

وفي القاهرة انتهت أكثر المباريات تهديفيا بين الفريقين بالتعادل 3-3.

سجل للأهلي آنذاك إبراهيم سعيد وخالد بيبو وأحمد بلال في موسم أنهى خلاله الأهلي دور المجموعات متذيلا الترتيب وتصدر الرجاء المجموعة.

دوري أبطال إفريقيا 2005

عرف الأهلي كيفية التعامل مع الرجاء بدءا من دور المجموعات لتلك النسخة، فتأهل كلاهما سويا لنصف النهائي.

الأهلي انتصر في القاهرة بالجولة الأولى بفضل صاروخية محمد شوقي.

وفي المغرب عاد بنقطة تعادل ثمينة بفضل هدف متأخر من عماد متعب منع الأهلي من تلقي الهزيمة.

الأحمر أكمل المشوار وتوج باللقب بدون هزيمة.

السوبر الإفريقي 2022

غابت المواجهات بين الفريقين لمدة 17 عاما، والتقى البطلان مجددا، الأهلي بطل دوري الأبطال والرجاء بطل الكونفدرالية.

السوبر الإفريقي الذي أقيم في قطر شهد تقدم مبكر من الرجاء ومن ثم أدرك طاهر محمد طاهر التعادل في الدقيقة 90.

وابتسمت ركلات الترجيح للأهلي بنتيجة 6-5 لتكتب لقبا قاريا للأهلي.

دوري أبطال إفريقيا 2021-2022

بعد أشهر قليلة التقى الفريقان مجددا لكن في ربع نهائي دوري الأبطال وليس دور المجموعات كما حدث في النسخ السابقة.

الأهلي انتصر ذهابا بثنائية عمرو السولية وحسين الشحات بنتيجة 2-1، كما أهدر السولية ركلة جزاء.

وفي الإياب على ملعب مُركب محمد الخامس، تقدم الرجاء مبكرا وأهدر حسين الشحات ركلة جزاء.

وقبل نهاية الشوط الأول سجل محمد عبد المنعم هدف التعادل كاتبا تأهلا للأهلي لنصف نهائي دوري الأبطال.

الأهلي الرجاء دوري أبطال إفريقيا
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