الناهيري: مواجهة الأهلي ليست سهلة.. لكن نسعى لنتيجة إيجابية

السبت، 22 أبريل 2023 - 13:05

كتب : FilGoal

محمد الناهيري الرجاء

قال محمد الناهيري لاعب الرجاء إن مواجهة الأهلي لن تكون سهلة مؤكدا على سعي فريقه للعودة للمغرب من القاهرة بنتيجة إيجابية.

وتحدث الناهيري للصحفيين قائلا: "المباراة لن تكون سهلة ونعرف المسؤولية الملقاة علينا وجميع اللاعبين يعرفون ما ينتظرنا ونتمنى تحقيق نتيجة إيجابية تسعد جماهيرنا".

وعن الغيابات قال: "كنا نتمنى أن يكون الفريق كاملا لكننا سنقاتل ونقدم كل ما لدينا ونسعى لتقديم مباراة كبيرة".

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ويعاني الرجاء من غياب عبد الصمد البدوي وعبد الرؤوف بن غيث والحسين راحيمي ومحمد المكعازي وزكريا حدراف.

ويحل الرجاء ضيفا على الأهلي مساء اليوم السبت في استاد القاهرة لملاقاته في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وسوف يواجه الفائز المنتصر من مباراة الترجي وشبيبة القبائل الجزائري.

وكان الترجي فاز على منافسه الجزائري أمس الجمعة في ملعب الأخير بهدف دون رد.

الأهلي الرجاء دوري أبطال إفريقيا محمد الناهيري
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