ديلي ميل: فيرمينو وافق على الانتقال إلى برشلونة

وافق روبرتو فيرمينو على الانتقال إلى برشلونة في صفقة انتقال حر الصيف المقبل.

وحسبما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية في تقرير لها اليوم السبت فإن اللاعب البرازيلي وافق على عرض برشلونة للانتقال لهم مجانا.

وينتهي تعاقد اللاعب البرازيلي مع ليفربول بنهاية الموسم الجاري وأعلن يورجن كلوب مدرب الفريق في وقت سابق رغبة فيرمينو في الرحيل.

يأتي ذلك معاكسا لما نشره موقع "سبورتس سيل" التركي الذي زعم أن فيرمينو وافق مبدئيا على الانتقال إلى جالاتا سراي.

وكان كلوب أعلن غياب فيرمينو عن الثلاث مباريات المقبلة لليفربول بسبب الإصابة.

لكن من المتوقع أن يعود فيرمينو قبل نهاية الموسم وقد يشارك أمام أستون فيلا في الجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي في ملعب أنفيلد ليحصل على وداعية أمام جماهيره.

وانضم فيرمينو إلى ليفربول قبل ثماني سنوات قادما من هوفنهايم وسجل 109 هدف في 360 مباراة.