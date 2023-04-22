مواعيد مباريات اليوم السبت 22-4-2023 والقنوات الناقلة.. الأهلي وليفربول وريال مدريد

السبت، 22 أبريل 2023 - 10:40

كتب : FilGoal

الأهلي - سموحة

يشهد اليوم السبت إقامة العديد من المباريات قاريا وأوروبيا.

وفي دوري أبطال إفريقيا سيواجه الأهلي منافسه الرجاء في التاسعة مساء في ذهاب ربع النهائي.

وستذاع المبارةا عبر قناة "بي إن سبورتس 4" و"أون تايم سبورتس" الأرضية.

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وفي الوقت ذاته سيواجه شباب بلوزداد منافسه ماميلودي صنداونز.

وستذاع المباراة عبر قناة "بي إن سبورتس 6".

أما في الثالثة عصرا سيواجه سيمبا نظيره الرجاء وعبر قناة "بي إن سبورتس 4".

وفي الدوري الإنجليزي سيواجه ليفربول نظيره نوتنجهام في الرابعة عصرا.

وستذاع المباراة عبر قناة "بي إن سبورتس بريميوم 1".

فيما يلتقي ريال مدريد مع سيلتا فيجو في الدوري الإسباني في تمام التاسعة مساء.

وستذاع المباراة عبر قناة "بي إن سبورتس 1".

ويواجه ماينز منافسه بايرن ميونيخ في الدوري الألماني في الثالثة والنصف عصرا.

وستذاع المباراة عبر قناة "بي إن سبورتس 2".

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