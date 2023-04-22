طريق الأهلي - بصافرة مصرية.. الترجي يعود بفوز ثمين من الجزائر أمام شبيبة القبائل

حقق الترجي التونسي انتصارا ثمينا على شبيبة القبائل بنتيجة 1-0 في أولى مباريات ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا 2022-2023 على ملعب 5 جويليه.

سجل هدف اللقاء الوحيد: محمد علي بن حمودة.

وسيلتقي الفريقان يوم السبت المقبل على ملعب حمادي العقربي في رادس لحسم هوية المتأهل.

ويذكر أن الفائز من تلك المواجهة سيلتقي مع الفائز من مباراة الأهلي والرجاء المغربي في نصف النهائي القاري.

وعرف الترجي الفوز خارج قواعده في النسخة الحالية مرتين فقط وكلاهما بنفس النتيجة 1-0 وفي الجزائر، الأولى ضد مولودية الجزائر في دور المجموعات والثانية ضد شبيبة القبائل في ربع النهائي.

فخسر في الدور التمهيدي الثاني ضد بلاتو يونايتد النيجيري وضد الزمالك في دور المجموعات وتعادل مع المريخ السوداني في دور المجموعات.

صافرة مصرية

وأدار المباراة تحكيميا طاقم مصري بالكامل بقيادة: أمين عمر وعاونه محمود أبو الرجال وأحمد حسام طه ومحمد عادل حكم رابع.

وتواجد أحمد الغندور كحكم فيديو ومحمود زكريا حكم فيديو مساعد.

التشكيل

بدأ ماسينسيا سالم وياسين قنينة في هجوم شبيبة القبائل.

في المقابل قاد بن حميدة هجوم الترجي وجاوره الليبي حمدو الهوني ومعتز الزدام.

وصف المباراة

التهديد الأول في اللقاء جاء عن طريق حمدو الهوني الذي سدد على الطائر صوب مرمى شبيبة القبائل كرة قوية مرت بجوار القائم الأيمن.

وظل الترجي مسيطرا على الاستحواذ والذي وصل لـ 70% لكن دون خطورة.

في الدقائق التالية حاول لاعبو الكناري تهديد مرمى معز بن شريفية حارس الترجي.

في الدقيقة 27 طالب محمد رضا بومشرة بركلة جزاء إثر سقوطه داخل منطقة جزاء الترجي لكن أمين عمر رفض احتسابها.

بعد دقيقة واحدة تألق بن شريفية في التصدي لتسديدة بومشرة عقب عرضية من الجهة اليسرى وأبعد الكرة لركنية.

وهدد كوسيالا بواليا مرمى الترجي بتسديدة قوية بعد توغل من الجهة اليمنى لكن قدم ياسين مرياح أبعدت الكرة لركنية في الدقيقة 34.

شوط أول انتهى سلبيا بين الفريقين.

وفي الدقيقة 54 من عمر اللقاء استغل بن حمودة رمية جانبية لُعبت سريعا من حمدو الهوني وسدد من الجهة اليمنى لمنطقة الجزاء كرة أرضية سكنت شباك الكناري معلنا الأول للترجي.

هدف جاء بنفس الطريقة التي سجل خلالها الترجي هدفه في التعادل مع المريخ السوداني والذي كفل له التأهل من دور المجموعات.

تراجع الترجي في الدقائق التالية لتأمين مرماه وكاد خطأّ دفاعيا أن يكلفهم التعادل لكن مرت الكرة من أمام أقدام دادي مواكي مهاجم الشبيبة.

زاد الشبيبة من ضغطه في النصف ساعة الأخيرة لكن محاولاته لم تهدد مرمى بن شريفية وسط رعونة.

وطالب لاعبو الشبيبة بركلة جزاء في أكثر من موقف لكن أمين عمر رفض احتسابها.

وتألق بن شريفية في الدقيقة 88 وتصدى لفرصة مصطفى إليلي بعد توغل رائع داخل منطقة الجزاء بين مدافعي الترجي، فخرجت الكرة لركنية، ولتنتهي المباراة بفوز الترجي.