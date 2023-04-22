طريق الأهلي - بصافرة مصرية.. الترجي يعود بفوز ثمين من الجزائر أمام شبيبة القبائل

السبت، 22 أبريل 2023 - 01:13

كتب : إسلام أحمد

فريق الترجي التونسي

حقق الترجي التونسي انتصارا ثمينا على شبيبة القبائل بنتيجة 1-0 في أولى مباريات ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا 2022-2023 على ملعب 5 جويليه.

سجل هدف اللقاء الوحيد: محمد علي بن حمودة.

وسيلتقي الفريقان يوم السبت المقبل على ملعب حمادي العقربي في رادس لحسم هوية المتأهل.

أخبار متعلقة:
تشكيل أبطال إفريقيا - ثنائي في هجوم شبيبة القبائل.. وبن حمودة يقود الترجي الترجي يتأهل لنهائي كأس تونس ويضرب موعدا مع الأولمبي الباجي نبيل معلول: أفضل أن يلعب الترجي ضد الأهلي أو شبيبة القبائل في ربع نهائي إفريقيا مدرب شبيبة القبائل: البقاء في الدوري أهم من أبطال إفريقيا

ويذكر أن الفائز من تلك المواجهة سيلتقي مع الفائز من مباراة الأهلي والرجاء المغربي في نصف النهائي القاري.

وعرف الترجي الفوز خارج قواعده في النسخة الحالية مرتين فقط وكلاهما بنفس النتيجة 1-0 وفي الجزائر، الأولى ضد مولودية الجزائر في دور المجموعات والثانية ضد شبيبة القبائل في ربع النهائي.

فخسر في الدور التمهيدي الثاني ضد بلاتو يونايتد النيجيري وضد الزمالك في دور المجموعات وتعادل مع المريخ السوداني في دور المجموعات.

صافرة مصرية

وأدار المباراة تحكيميا طاقم مصري بالكامل بقيادة: أمين عمر وعاونه محمود أبو الرجال وأحمد حسام طه ومحمد عادل حكم رابع.

وتواجد أحمد الغندور كحكم فيديو ومحمود زكريا حكم فيديو مساعد.

التشكيل

بدأ ماسينسيا سالم وياسين قنينة في هجوم شبيبة القبائل.

في المقابل قاد بن حميدة هجوم الترجي وجاوره الليبي حمدو الهوني ومعتز الزدام.

وصف المباراة

التهديد الأول في اللقاء جاء عن طريق حمدو الهوني الذي سدد على الطائر صوب مرمى شبيبة القبائل كرة قوية مرت بجوار القائم الأيمن.

وظل الترجي مسيطرا على الاستحواذ والذي وصل لـ 70% لكن دون خطورة.

في الدقائق التالية حاول لاعبو الكناري تهديد مرمى معز بن شريفية حارس الترجي.

في الدقيقة 27 طالب محمد رضا بومشرة بركلة جزاء إثر سقوطه داخل منطقة جزاء الترجي لكن أمين عمر رفض احتسابها.

بعد دقيقة واحدة تألق بن شريفية في التصدي لتسديدة بومشرة عقب عرضية من الجهة اليسرى وأبعد الكرة لركنية.

وهدد كوسيالا بواليا مرمى الترجي بتسديدة قوية بعد توغل من الجهة اليمنى لكن قدم ياسين مرياح أبعدت الكرة لركنية في الدقيقة 34.

شوط أول انتهى سلبيا بين الفريقين.

وفي الدقيقة 54 من عمر اللقاء استغل بن حمودة رمية جانبية لُعبت سريعا من حمدو الهوني وسدد من الجهة اليمنى لمنطقة الجزاء كرة أرضية سكنت شباك الكناري معلنا الأول للترجي.

هدف جاء بنفس الطريقة التي سجل خلالها الترجي هدفه في التعادل مع المريخ السوداني والذي كفل له التأهل من دور المجموعات.

تراجع الترجي في الدقائق التالية لتأمين مرماه وكاد خطأّ دفاعيا أن يكلفهم التعادل لكن مرت الكرة من أمام أقدام دادي مواكي مهاجم الشبيبة.

زاد الشبيبة من ضغطه في النصف ساعة الأخيرة لكن محاولاته لم تهدد مرمى بن شريفية وسط رعونة.

وطالب لاعبو الشبيبة بركلة جزاء في أكثر من موقف لكن أمين عمر رفض احتسابها.

وتألق بن شريفية في الدقيقة 88 وتصدى لفرصة مصطفى إليلي بعد توغل رائع داخل منطقة الجزاء بين مدافعي الترجي، فخرجت الكرة لركنية، ولتنتهي المباراة بفوز الترجي.

الترجي شبيبة القبائل دوري أبطال إفريقيا
نرشح لكم
التعادل يحكم.. تاريخ مواجهات الأهلي والرجاء قبل القمة الإفريقية العاشرة مران الأهلي - محاضرة في ختام الاستعدادات للقاء الرجاء.. وكريستو وربيعة يواصلان التأهيل تشكيل أبطال إفريقيا - ثنائي في هجوم شبيبة القبائل.. وبن حمودة يقود الترجي خدمة في الجول - أماكن الدخول وموعد فتح وغلق بوابات مباراة الأهلي والرجاء الأهلي يرتدي زيه التقليدي أمام الرجاء مؤتمر مدرب الرجاء: الأهلي له جمهور كبير.. وفريقنا "يتحول" في هذه المباريات مؤتمر الشناوي: الأهلي لا يخشى أي منافس.. ونعرف قيمة المباراة جيدا مؤتمر كولر: الغيابات لن تؤثر على الرجاء ضد الأهلي.. وننتظر الدعم الجماهيري
أخر الأخبار
طريق الأهلي - بصافرة مصرية.. الترجي يعود بفوز ثمين من الجزائر أمام شبيبة القبائل 20 دقيقة | الكرة الإفريقية
التعادل يحكم.. تاريخ مواجهات الأهلي والرجاء قبل القمة الإفريقية العاشرة 43 دقيقة | الكرة الإفريقية
مران الأهلي - محاضرة في ختام الاستعدادات للقاء الرجاء.. وكريستو وربيعة يواصلان التأهيل ساعة | الكرة الإفريقية
جيسوس: لا حل أمامنا سوى الفوز على مانشستر سيتي ساعة | الدوري الإنجليزي
أرتيتا: أحب اللاعبين رغم ما حدث.. وهذا ما يجب أن نفعله بشكل أفضل ساعة | الدوري الإنجليزي
غصن أخير قبل السقوط.. أرسنال يعقد آمال التتويج بالتعادل الثالث على التوالي 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
مبابي 140 وميسي 30.. باريس سان جيرمان يعبر أنجيه ويصل للنقطة 75 2 ساعة | الكرة الأوروبية
تخصص أهداف مبكرة.. أرسنال يستقبل هدفا من ساوثامبتون بعد 27 ثانية 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كرة طائرة - الأهلي (2) (13-15) (2) الزمالك.. الأبيض بطل الدوري 2 مدافع سموحة يكشف ما حدث بينه وبين الشناوي قبل طرد حارس الأهلي 3 انتهت نهائي كأس السلة - الأهلي (72)-(65) الزمالك.. الكأس أحمر 4 مصدر من الأهلي لـ في الجول: نريد تفسير 8 نقاط من لجنة الانضباط واتحاد الكرة في عقوبة كهربا