مران الأهلي - محاضرة في ختام الاستعدادات للقاء الرجاء.. وكريستو وربيعة يواصلان التأهيل

أنهى الأهلي استعداداته لمواجهة الرجاء المغربي في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويستضيف الأهلي منافسه الرجاء المغربي في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال غدا السبت في التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

وخاض الفريق مرانه على ملعب مختار التتش.

وتم السماح لوسائل الإعلام بحضور 15 دقيقة وفقا للوائح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

وعقد مارسيل كولر المدير الفني محاضرة للاعبين قبل انطلاق المران.

وشارك جميع اللاعبين في المران الرئيسي لمواجهة الرجاء عدا الثنائي محمد الضاوي ورامي ربيعة.

فواصل الضاوي المُلقب بـ "كريستو" الركض بمفرده عقب تعرضه لجزع في كاحل القدم خلال مباراة فاركو.

فيما يكمل رامي ربيعة عملية التأهيل بعد تعرضه للإصابة في الكتف خلال مباراة بيراميدز بنهائي كأس مصر.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

من المقرر إقامة المباراة غدا السبت في تمام التاسعة مساء.

وسوف تنقل المباراة عبر قناة "بي إن سبورتس 4".

وسيعلق على المباراة عصام الشوالي.

وكذلك ستنقل قناة "أون تايم" الأرضية المباراة.

وسيعلق على المباراة أيمن الكاشف.