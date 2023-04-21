جيسوس: لا حل أمامنا سوى الفوز على مانشستر سيتي

الجمعة، 21 أبريل 2023 - 23:57

كتب : FilGoal

أرسنال ضد أستون فيلا - جيسوس

أصر جابرييل جيسوس مهاجم أرسنال على استمرار الفريق في القتال على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، رغم تعادل فريقه مع ساوثامبتون بثلاثة أهداف لمثلهم ضمن منافسات الجولة الـ 32 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال جيسوس في تصريحاته لسكاي سبورتس: "الكثير من الأشياء تحدث الآن. نحن لا نريد الحديث بشكل سلبي لأننا إيجابيون للغاية".

وأضاف "ما نفعله هذا الموسم مذهل. الدوري الإنجليزي الممتاز صعب، والآن نحن نمر بلحظة حرجة يجب أن نتماسك فيها جميعا للنهاية".

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وواصل "لا زلنا متقدمين بفارق 5 نقاط، ولكن مانشستر سيتي يملك مباراتين. إذا أردنا أن نصبح الأبطال يجب أن نذهب إلى ملعب سيتي ونفوز بالمباراة، هذا كل شيء".

وتابع جيسوس "نحن أصغر فريق سنا في الدوري الإنجليزي، ولا نختلق الأعذار. أحيانا نفعل الأشياء الصحيحة وأحيانا نخطئ".

وأوضح "كل شيء يمكنه الحدوث. بالتأكيد لسنا سعداء بآخر 3 مباريات ولا يجب أن يخبرنا أحد بأننا فقدنا النقاط. مستوانا تراجع وكذلك تركيزنا، ولكن هذا هو الدوري الإنجليزي ومن الصعب الفوز به".

واختتم "لا نزال هنا، نقاتل وسنواصل القتال حتى النهاية".

وسجل ثلاثية القديسين كارلوس ألكاراز في الدقيقة 1 وثيو والكوت في الدقيقة 14 ودوجي كاليتا كار في الدقيقة 66، بينما سجل ثلاثية أرسنال جابرييل مارتينيلي في الدقيقة 20 ومارتن أوديجارد في الدقيقة 88 وبوكايو ساكا في الدقيقة 90.

وهذا هو تعادل أرسنال الثالث على التوالي في الدوري بعد التعادل مع ليفربول ووست هام يونايتد بنتيجة 2-2.

النتيجة تركت أرسنال على صدارة الدوري، ولكن في وضع سيئ للغاية، حيث رفع رصيده إلى 75 نقطة، بفارق 5 نقاط عن مانشستر سيتي، ولكن سيتي الآن لعب مباراتين أقل، ما يعني أن مصير الأخير صار بيده.

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