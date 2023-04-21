أرتيتا: أحب اللاعبين رغم ما حدث.. وهذا ما يجب أن نفعله بشكل أفضل

الجمعة، 21 أبريل 2023 - 23:50

كتب : FilGoal

مايكل أرتيتا - أرسنال أمام مانشستر يونايتد

أبدى ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال شعوره بالإحباط من تعادل فريقه مع ساوثامبتون بثلاثة أهداف لمثلهم ضمن منافسات الجولة الـ 32 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال أرتيتا في تصريحاته لسكاي سبورتس بعد المباراة: "بالتأكيد لست سعيدا بالنتيجة. لقد جعلنا الأمور صعبة على أنفسنا مجددا ولكن الخطأ جزء من كرة القدم".

وأضاف "الطريقة التي تفاعلنا بها مع الحدث جعلتني أحب اللاعبين أكثر من ذي قبل".

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وأوضح "المباراة لا تصدق. كنا في طريقنا للعودة ثم تلقينا هدفا، وفي النهاية كان يجب أن نفوز. لقد خلقنا ما يكفي من الفرص ولكننا لم نسجل منها ونحن نشعر بالإحباط الآن لذلك".

وواصل أرتيتا "لا يمكنك تلقي 3 أهداف في الدوري. إذا تلقيت 3 أهداف بهذه الطريقة يصعب الفوز بالمباريات".

وتابع "هذا الفريق الواعد يظهر ردة الفعل بشكل مذهل. الروح التي أظهروها كانت متعة للمشاهدة".

واختتم "نحن أكثر رغبة من الجميع في الفوز. يمكنك رؤية الروح والقتال في غرفة الملابس ولكن من الواضح أننا يجب أن ندافع بشكل أفضل".

وسجل ثلاثية القديسين كارلوس ألكاراز في الدقيقة 1 وثيو والكوت في الدقيقة 14 ودوجي كاليتا كار في الدقيقة 66، بينما سجل ثلاثية أرسنال جابرييل مارتينيلي في الدقيقة 20 ومارتن أوديجارد في الدقيقة 88 وبوكايو ساكا في الدقيقة 90.

وهذا هو تعادل أرسنال الثالث على التوالي في الدوري بعد التعادل مع ليفربول ووست هام يونايتد بنتيجة 2-2.

النتيجة تركت أرسنال على صدارة الدوري، ولكن في وضع سيئ للغاية، حيث رفع رصيده إلى 75 نقطة، بفارق 5 نقاط عن مانشستر سيتي، ولكن سيتي الآن لعب مباراتين أقل، ما يعني أن مصير الأخير صار بيده.

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